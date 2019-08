Un chico se desmaya en un club del bajo Flores mientras practica un deporte. Porque no come. Y ese club tiene que reducir su función social para convertirse, sobre todo, en un merendero. Es lo más fuerte que en estos años le tocó ver a Guido Veneziale, presidente del movimiento Defendamos Nuestros Clubes y lo contó a PáginaI12 ayer a la tarde, minutos antes del encuentro en el que más de 150 representantes de clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron en el Club Villa Mitre con el precandidato a jefe de Gobierno del Frente de Todos, Matías Lammens , la precandidata a vicejefa Gisela Marziotta y gran parte de los integrantes de las lista de candidatos porteños para escuchar detalles de la problemática y plantear soluciones a la crisis. Lammens contó su experiencia positiva con chicos de la villa 1-11-14 en San Lorenzo y se comprometió a “trabajar junto a los clubes para solucionar sus problemas estructurales porque sabemos que la están peleando por el aumento de tarifas que hizo que muchos socios dejen de pagar la cuota. A pesar de eso, las instituciones les siguen abriendo las puertas porque su rol excede a la crisis”. Respecto de la elección de la primaria del 11 de agosto, llamó a “convencer a todos los que todavía no saben a quién votar porque lo que está en juego es el futuro de la Argentina” e instó a ir a las urnas “con esperanza, porque quieren que votemos con bronca”. Marziotta, por su parte, habló de la importancia de “no entrar en provocaciones porque nos están buscando”.

El lugar elegido para la reunión, el Club Villa Mitre, fue fundado en 1908. Y es más que un club: es la segunda casa de varias generaciones de familias que transitan y transitaron sus canchas, su biblioteca o su buffet. Ayer se saludaban las nuevas y las viejas generaciones de vecinos, unidos por la amenaza de que si vuelve a ganar Macri, ése y todos los espacios así desaparezcan. Para algunos que no pisaban la institución hace décadas, desaparece el pasado. Para los que siguen yendo, el presente y el futuro. El amor y el espanto unieron al barrio en una misma lucha,

Abrió el encuentro Marziotta con una descripción del cuadro de los clubes: “ante la muestra de insensibilidad y la falta de contención estatal del gobierno porteño y nacional, los que contienen son los clubes de barrio que se terminaron convirtiendo en el lugar donde los pibes van a comer en vez de practicar deportes. Es la muestra clara de la insensibilidad del gobierno de la Ciudad que Cambiemos viene gobernando hace 12 años. Y es macrismo explícito”, dijo. Luego le cedió la palabra al presidente del centenario Club Villa Mitre, Emilio Menéndez, que contó que lejos de ayudarlos, el estado no deja de ponerles trabas. “El viernes pasado tuvimos una inspección. Nos tratan como si fuéramos empresas multinacionales y no clubes de barrio. Cada día es más difícil, no tenemos ningún subsidio en las tarifas, no sé dónde quieren llegar”, dijo.

Los principales problemas que los presidentes de los clubes les plantearon a los candidatos están resumidos en un documento de diez puntos, entre los que se encuentran la implementación de una tarifa social de luz, agua y gas de un 70 por ciento, la inembargabilidad de los terrenos y una legislación específica que los proteja. Esos pedidos están en línea con la propuesta que el Frente de Todos tiene para el sector. “Vengo de un club. Soy uno más de ustedes” dijo Lammens cuando le tocó hablar. “En San Lorenzo nos jactamos de ser el club de barrio más grande del mundo, pero no sólo no renegamos de eso, sino que nos enorgullece. Desde hace tres años y medio, los clubes nos vemos empujados a ser sociedades anónimas, a convertirnos en un negocio. La ley de sociedades era un deseo personal del presidente de la nación y no lo pudieron lograr. Los clubes no son un negocio: los clubes cumplen un rol social y muchos de esos chicos a los que hoy tenemos jugando al papi fútbol o al básquet están construyendo una infancia feliz, haciendo amigos y aprendiendo valores. Si no, estarían en la calle, agregó. Y aportó su experiencia concreta: “nosotros en San Lorenzo tuvimos chicos de la villa 1-11-14. Los tuvimos en el club y hoy tienen una vida mucho mejor de la que hubiesen tenido sin esa posibilidad. Sé del problema de las tarifas, de la dificultad de los socios para pagar el arancel. Y sé también que las puertas se abren igual. Nos comprometemos en trabajar en esos problemas, fomentarlos, apoyarlos. Cuenten con nosotros como aliados”.

La elección primaria del 11 de agosto fue un tema central del acto. Lammens pidió salir a convencer a cada uno de los que todavía no saben a quién votar porque “se pone en riesgo el futuro de la Argentina y quieren que votemos con bronca. Tenemos que votar con esperanza y los vamos a sorprender en las urnas”. Marziotta coincidió con la importancia de salir a militar los días que quedan y subrayó la importancia de no entrar en provocaciones. “Hay que salir a hablar con los vecinos para tratar de explicar por qué votarnos. Vamos a llegar a una segunda vuelta. Estemos en la calle. No entremos en provocaciones que es lo que quieren. Nos están buscando Tenemos un equipo que es heterogéneo y eso nos hace más fuertes. Pero es heterogéneo en la superficialidad. Tenemos claro el diagnóstico y como se solucionan los problemas. A ganar en la Ciudad y en el país” dijo. Al encuentro no le faltó su cuota de humor: el presidente de Villa Mitre le había regalado una remera a Lammens, sólo a Lammens, y Marziotta se preguntó por qué no había una para ella. Se la consiguieron rápidamente. Ella agradeció el gesto, se rió y dijo “cómo cuesta, eh”.