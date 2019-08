Nadie cree en casualidades

Tras la detención del titular del gremio de los portuarios del cordón industrial y presidente de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de San Martín, Herme Juárez, acusado de lavados de activos, asociación ilícita y estafas, la Ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, señaló ayer que la situación del gremialista es "muy comprometida". Según la funcionaria, Juárez "lideraba una mafia que le sacaba plata a todos los argentinos que producen". En ese contexto, sobresalieron las declaraciones del intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, apoyando al titular del Sindicato Unico de Portuarios Argentinos (SUPA) y titular del Cooperativa de de Trabajadores Portuarios: "Hicieron espectáculo, necesitaban la foto", dijo el intendente, quien se mostró preocupado por la situación de los 1.500 trabajadores de la Cooperativa. En ese sentido, un grupo de esposas de estibadores se concentraron ayer frente a la sede del SUPA para manifestar su preocupación por el pago de los sueldos.

Juárez y varios colaboradores fueron detenidos a partir de la investigación realizada por el juez Federal de Campana, Adrián González Charvay. "Ayer (por el jueves) se hicieron más de 30 allanamientos, con 11 detenidos, entre ellos el principal, Juárez, que está en una situación muy comprometida porque se detectaron muchos bienes y cuentas en dólares, millonarias", dijo la ministra Bullrich en declaraciones a LT8. "Esto tiene que ver con la decisión del presidente Macri de combatir a las mafias y de no permitir que haya dueños de sectores en la Argentina", agregó.

Una de las pocas voces que salieron en defensa de Juárez, fue la del intendente de Puerto. "Me duele por la gente, hay cerca de 1.500 familias que viven de la Cooperativa, independientemente de los indirectos, estoy preocupado por eso. El servicio que prestan es de excelencia, han venido muchas empresas y se fueron porque no pueden competir, y a muchos les molesta el costo que tiene. Además de la amistad que me une con Juárez, es un hombre grande que no se merecía esto. Hicieron un espectáculo, necesitaban la foto", indicó De Grandis.

"A algunos les molesta que un portuario gane 150 o 200 mil pesos, se la ha dado este buen hombre trabajando y poniendo. ¿Saben cuántos viven de la Cooperativa?, y nadie se anima a decir las cosas. Si la Cooperativa tiene 100 millones de dólares quiere decir que la administraron como corresponde, pero que lo investiguen, será la justicia la que deberá resolver su situación. Lo único que digo es que es una payasada todo el show que hicieron", consideró el intendente de Puerto General San Martín.

Como destacaba De Grandis, la detención de Juárez genera incertidumbre por el futuro de los trabajadores de la Cooperativa. Ayer, según consignaron portales de San Lorenzo, un grupo de mujeres se concentraron en la puerta del sindicato para apoyar a sus maridos, solidarizarse con su presidente, y consultar por el pago de sueldos. Allí les confirmaron que el próximo martes les depositarán los haberes.

Desde la Cooperativa de Trabajadores Portuarios emitieron ayer un comunicado expresando que "todos sus sectores administrativos y operativos continúan trabajando con normalidad".