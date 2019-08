El titular del Palacio de Hacienda, Nicolás Dujovne, declaró una fortuna de 217,9 millones de pesos, un alza del 80 por ciento anual. El patrimonio del ministro lo convierte en el segundo más abultado entre los funcionarios cambiemitas. A contramano del compromiso asumido un año atrás cuando aseguró en el Congreso que había repatriado sus activos líquidos, el 68 por ciento del total de sus tenencias está ubicada en el exterior. A las propiedades uruguayas y cuentas bancarias estadounidenses se suman empresas en paraísos fiscales. Cotizada en 39 millones de pesos la empresa Florentine Global es su tenencia más valiosa. La compañía está radicada en las Islas Vírgenes Británicas una de las guaridas más opacas del planeta. El funcionario, que según el ente recaudador de la Ciudad de Buenos Aires vivía en un baldío, no sumó activos en 2018.

El ranking patrimonial continúa encabezado por el titular de la AFI, Gustavo Arribas. El jefe de los espías declaró una fortuna de 281.870.951 millones de pesos al finalizar 2018, un crecimiento del 93,8 por ciento en doce meses. El segundo puesto lo ocupa Dujovne mientras que el tercer lugar es para el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Horacio Reyser, con 197,7 millones de pesos que apenas marca un alza de 20,5 por ciento. El lejano cuarto escalafón quedó para el ministro de Industria y Trabajo, Dante Sica, con 39,3 millones de pesos. En su caso no es posible estimar la variación ya que recién se incorporó formalmente al gobierno de Cambiemos el año pasado. De no haber sido desplazado en medio de la crisis, el lugar de Sica hubiera sido ocupado por el ex presidente del Banco Central Luis Caputo. El ex ministro de Finanzas igualmente debió presentar su declaración jurada donde valía su patrimonio a fines del año pasado en 147,5 millones de pesos.

El mayor incremento patrimionial entre los ex funcionarios fue para Mario Quintana que antes de abandonar su cargo como Vicejefe de Gabinete vendió sus acciones en Farmacity. El candidato a senador nacional suplente por Cambiemos incrementó su patrimonio un 673 por ciento en 2018 para alcanzar una fortuna de 541.033.101,32 según se desprende de su declaración jurada. Al comenzar el año pasado Quintana declaraba poco más de 70 millones de pesos.