Contribuciones de los [email protected] de Página/12

Rozitchner, agarrá el libro de Irving Copi que estudiaste en primer año de la facultad y leete por favor el capítulo sobre falacias en el discurso, y revisá un poco tus enunciados.¿Vos decís que los intelectuales tienen miedo de decir que apoyan a Macri porque son insultados, mientras la policía está metiendo presa sin orden judicial a gente que está haciendo una escultura a Maldonado, en un país manejado por el lawfare, donde hay una presa política como Milagro Sala, donde se designan jueces adictos y se manipulan los sorteos de las causas?No hay que tener miedo de ser insultado si uno expresa sus convicciones, Alejandro. Miedo es lo que sienten los opositores y los que protestan hoy en día, que se conformarían con ser insultados, pero en cambio son golpeados, detenidos ilegalmente, provocados, procesados y encerrados. Eso, mientras el presidente sale en un póster de campaña diciendo "Ahora vas a poder decir lo que pensás sin miedo". Agarrá más los textos de Copi, de Platón, de Foucault, en vez de agarrar tanto el micrófono, Alejandro. Acá hay algo insostenible.Entonces la gente dice: "Estos tipos que tienen estudio, que gozan de recursos que yo no pude adquirir, estos tipos que se supone deben ser la conciencia y la lucidez de la Argentina, ¿son cómplices de los que hacen sufrir al pueblo a sabiendas, y encima de no ver lo que tienen ante los ojos, macanean en una solicitada burlándose en la cara de la gente? ¿Para eso fueron a la universidad?". Eso piensa la gente y los putea, Alejandro. Por pura decepción.Por eso, y además porque estamos en un orden de grieta que no instaló el kirchnerismo, precisamente, sino la oposición con los medios hegemónicos. Y la consecuencia de esa grieta maquiavélica es la intolerancia general al pensamiento diferente. Lo inventaron los que hoy gobiernan, ahora deberían hacerse cargo sin lloriquear. "No podés criar serpientes en el balcón y pretender que solo muerdan a tu vecino". El verdadero intelectual, Alejandro, no tiene miedo a los insultos. El miedo no lo corre un milímetro de su compromiso a la hora de enunciar la verdad. Dice lo que debe decir aunque sea vituperado, sin andar victimizándose en los estudios de la tele. El problema es que acá, en esta solicitada, no hay ningún parrhesiastés genuino, porque nadie cree profundamente en lo que está firmando. Es solo una pose de compromiso, es cháchara de odio, es quedar capturado en una matriz binaria donde no brillan ni la ética, ni los hechos objetivos, ni la auténtica filosofía. La gente los insulta porque se siente defraudada, Alejandro, mientras el gobierno encarcela a los que piensan distinto.Solo que estas noticias (sobre gente que está pasando miedo de verdad en una celda, privada de derechos) a tu "heroico" Majul y a sus empleadores les pasan de largo. Y después de diciembre, los firmantes de la solicitada van a salir diciendo que de todo eso no sabían nada. ¡Y que viva el Gran Bonete!

Historia desgajada

Uno ya no se asombraba de las posiciones crecientemente reaccionarias de Santiago Kovadloff (al que la marea humana que festejó el Bicentenario le pareció un horror), y menos aun los exabruptos neofascistas de un Aguinis (el que pidió apoyar a Bush en su campaña de destrucción de Irak), disfrazado como siempre de intérprete de la democracia y la libertad, o de otros más casquivanos, como Sebrelli o Luis Romero (el hijo de un historiador capaz), pero ver estampada la firma apoyando ESTO a Norma Morandini y a Graciela F. Meijide, hermana de 2 desaparecidos y madre de uno, respectivamente, hace pensar muy seriamente en la consideración de las ideas de estas personas, las ideas actuales, desgajadas de su historia personal, quitándole peso a los que lucharon por los derechos humanos y pensando (el empleo del verbo pensar es porque uno no encuentra algo mejor) que este gobierno encarna los valores por los que lucharon sus desaparecidos queridos. ¿O sus parientes estaban equivocados, lo que se podría inferir de sus palabras? ¿Acaso Avruj representa el ideal de los derechos humanos y no Carlotto porque es, digamos, muy K, o sino Nora Cortiñas, o Vera Jarach? La normalidad democrática a la que aluden, y que ellas apoyan con su nombre, ha sido pisoteada estos años, y la lista es demasiado larga para recordársela a Norma y a Graciela. Muy triste para un país con historia triste. Hasta cierto punto les creímos, vimos honestidad y coraje en sus figuras. Ya no. Ahora son figuras para olvidar.

Aquario

Ejército orgánico

Los referidos intelectuales macristas son parte del enorme ejército de intelectuales orgánicos del imperio cuya estratégica misión es construir e inculcar en nuestras sociedades una versión falsa de la historia y la realidad actual. En otras palabras, asegurar el clima ideológico requerido para favorecer a las fuerzas políticas conservadoras que capturan el apoyo de una ciudadanía meticulosamente desinformada por los medios de comunicación controlados por el gran capital, además de preservar la hegemonía de los intereses del imperialismo y sus clases aliadas en la periferia.

Diablo

La razón sinrazón

Nunca pude explicarme la razón "racional" por la que prospera el argumento de la corrupción en contra del anterior gobierno (...) Ni siquiera estimo necesario comparar resultados de las supuestas corrupciones, según los cuales hasta alguien "no kirchnerista" preferiría una corrupción a la otra. Redactado a la gruesa esto también me conduce a la sospecha de que la palabra "intelectuales" para quienes firman esa solicitada está mal aplicada, salvo casos extremos que parecen recaer en el célebre "gorilismo", en este caso casi siempre heredado, porque los grandes gorilas ya han fallecido.

Debo decir la verdad, aunque me duela: la inmigración europea de "intelectuales" posterior a la gran guerra, que consiguió conducir a sus hijos incluso a la presidencia de mi nación y gobierna el poder económico de nuestro país, aunque ni siquiera aprendió a hablar correctamente el idioma nacional, deja mucho que desear. Al lado de honrados trabajadores e intelectuales que nos enseñaron y modelaron- valga el ejemplo de Jiménez de Asúa y Sentís Melendo en mi materia- vino también una caterva de "emprendedores" fascistas o semi, mafiosos, que nos está arruinando por más de varias generaciones. El "gorilismo" sólo -casi siempre heredado- no explica por sí mismo como alguien apoya a un gobierno que lo fundió, como sucede en varios casos públicos e incluso en esta lista "intelectual". Por lo demás, compare el lector los "intelectuales" de uno y otro sector. Salvo excepciones menores, da miedo.

Julio_Maier



Inversión vs gasto

Siempre agradezco las notas de Pablo Esteban y que P12 le siga dando espacio a la ciencia y muestre cuanto se hace en los laboratorios por la vida cotidiana y para las áreas industriales. En Jujuy tenemos desde hace años, mucho antes del Rey Morales, investigaciones para darle valor al litio; en Bariloche, los reactores que van al mundo para estudios médicos; en el norte, la erradicación del chagas; la detección temprana de neonato portador de VIH para lograr negatividad (efecto secundario de la asignación pre-natal = madre obligada a control hace que al estado no le cueste de por vida un VIH+), la vacuna del HPV... Nombro sólo lo que desde la ciencia básica se transforma en inversión porque baja, a futuro, grandes gastos o se puede vender (como los reactores). Por eso los alemanes siempre tan directos dicen que les interesan los "cerebros argentinos". Nuestros hijos que emigran no son sólo "cerebros". No quieren irse, algunos se fueron y volvieron, y luchan con la falta de insumos y de becarios.

Ana1953

El falso mito

Importante nota por la relevancia del tema , la calidad de los entrevistados y el espacio que ocupan en los equipos técnicos de la fórmula F-F. El perfil y desarrollo de ED lo conozco con algún detalle. Se que no va a ser de su agrado (por la calidad de persona y bajo perfil para las pompas) me atrevo a decir que es el tecnólogo más importante que tenemos en los últimos 20 años. Observen lo que dice quien organizó y dirigió el Centro de Investigaciones Industriales de Techint: "cada vez que en Techint teníamos un problema que no podíamos resolver, íbamos al Conicet". Esto echa por tierra con uno de los falsos mitos que tanto mal le han hecho al desarrollo argentino: el estado sostiene ñoquis. La inversión privada solo genera valor.

Marioger