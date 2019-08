La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó anoche con tres meses de suspensión y 50 mil dólares de multa a Lionel Messi por sus dichos luego del triunfo del seleccionador argentino ante Chile en la Copa América de Brasil. La sanción para disputar partidos con el combinado nacional rige a partir de hoy y hasta el 3 de noviembre.

La Jueza Única del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, Amarilis Belisario, fue quien hizo el anunció, por el cual el jugador del Barcelona “queda suspendido para disputar partidos oficiales y amistosos con su Selección Nacional” a partir del día siguiente de la notificación y por 90 días.

La jueza de origen venezolano impuso además la multa de "50 mil dólares estadounidenses, en virtud al artículo 12.6 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol", y precisó que "el importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Asociación en concepto de participación y/o premios".

Messi tiene un plazo de “siete días corridos” a partir de hoy para presentarse ante la Cámara de Apelaciones. Mientras, se pierde de jugar los amistosos con Chile en Los Angeles y con México en Texas, que se disputarán en septiembre; más el choque con Alemania en Dortmund, previsto para octubre.

El episodio que derivó en la sanción ocurrió el 6 de julio, luego del partido por el tercer puesto entre la Argentina y Chile en la Copa América, que el equipo de Lionel Scaloni ganó por 2 a 1. En el cotejo, el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar expulsó Messi de manera injusta luego que el astro argentino tuviera un encontronazo con el volante Gary Medel.

"Tengo mucha bronca. No merecía esa tarjeta roja, afirmó Messi después del partido en la zona mixta, donde disparó: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show". Además, dijo que “la Copa está armada para Brasil”. Al día siguiente, el seleccionado local derrotó 3 a 1 Perú en la final y se coronó campeón de América.