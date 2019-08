1 Central: Ledesma; Molina, Barbieri, Caruzzo, Britez; Rius, Rinaudo, Gil, Zabala; Lovera, Riaño. DT: Diego Cocca

0 Talleres: Herrera; Tenaglia, Komar, Gandolfi, Enzo Díaz; Pochettino, Cubas, Méndez; Fragapane, Moreno, Menéndez. DT Alexander Medina.

Goles: PT: 31m Zabala (C).

Cambios:ST: 9m Bustos por Moreno (T), 20m Paparelli por Gandolfi (T), 27m Gamba por Lovera (C), 29m Ribas por Riaño (C), 33m Valiente por Méndez (T) y 44m Pereyra por Zabala (C).

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Central

Sebastián Granata Diego Zabala en el momento justo de la definición.

Las ganas de Central por salir de sus crisis en el promedio encontraron su premio de la mano de los refuerzos. Lucas Gamba, Sebastián Ribas y Diego Zabala se encontraron en una jugada para llevar al marcador lo que hasta allí era solo merecimientos con Talleres. El canaya ratificó ayer que es un equipo que se dedica a no deja jugar y cuando el rival empieza a frustarse es donde se lanza al ataque. El triunfo de ayer sacó a Central de la zona del descenso.

En todo el torneo quizá nunca sea una buena programación ir al Gigante a ver a Central. Pero sí el hincha puede encontrar en este equipo de Cocca algunas garantías que hacía tiempo no se veían en Arroyito.

Como en Tucumán ante Atlético, ayer Central se esforzó por desarticular cualquier característica ofensiva del rival. Esa vocación hizo del primer tiempo un muy mal partido, con apenas un remate desviado de Caruzzo como situación de gol.

Pero en el segundo tiempo Central ratificó su asfixia defensiva y se animó a jugar con pases cortos, orientado por la movilidad de Gil y la precisión de Zabala, ante otro día errático de Lovera. En la primera combinación la jugada se anuló por fuera de juego de Riaño. En la segunda llegó el gol: Ribas bajó un centro de Gamba y Zabala definió con pie abierto y cruzado.

Talleres no salió nunca del cerco defensivo canaya y la victoria de Central generó una alegría generalizada que el juego nunca había contagiado.