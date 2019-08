Que un ministro de Educación que además quiere ser intendente de La Matanza nos diga que “la pobreza es una cuestión de actitud” demuestra su absoluta ignorancia ya que dicha afirmación no tiene el menor asidero científico. Parece que en psicopedagogía y otras materias afines señor ministro usted reprobó.



También manifiesta no conocer nada de nuestra pobre vida, ¡pobres matanceros si alguna vez usted llega a ser su intendente!

Pero además muestra con claridad el pensamiento de ustedes los que hoy nos gobiernan: ustedes creen como ciencia exacta que los pobres somos pobres porque queremos, porque somos vagos, porque somos choriplaneros, ustedes son esos que piensan que nuestras hijas se embarazan por un plan. Son meritocráticos, pero claro ninguno de ustedes nació en el barro (lo cual no es un pecado), ni pisó el barro (eso ya va cambiando de color) y lo que es peor, señor ministro, nunca nos vio como hermanos y hermanas a los que vivimos en el barro. Y eso si ya es insultante.

Señor ministro de quien ni sabemos su nombre (nos suenan otros: Daniel Filmus, Alberto Sileoni por nombrar algunos, quizás porque hayan aportado a nuestra Patria mucho, mucho más que usted), no queremos discutir teóricamente, queremos invitarlo, pero de verdad, a que se venga a vivir una semana (sólo una semana) al asentamiento donde vivimos en Libertad, Merlo, Provincia de Buenos Aires –no se nos vaya a ir a San Luis!-. No queda tan lejos del Palacio Pizzurno –preferimos decirle Pizzurno y no Sarmiento por eso de civilización o barbarie-. Cada día lo vamos a acompañar 15 cuadras hasta tomar el colectivo, haremos transbordo y tras un poco más de dos horas de recorrido podrá estar en su bello despacho con las fotos de su familia, abrazado a Macri, calentito... Si anda el tren, quizás nos ahorremos unos minutos. Eso sí, si llueve esa semana –rece mucho que no- tendrá que salir con botas y llevar un par de zapatos en el maletín y quizás alguna muda de ropa por si se cae patinando en el barro. A su vuelta del trabajo también lo estaremos esperando, tenga seguro que lo vamos a cuidar, compartiremos piecita y quizás cama en alguna de nuestras casas y si esa noche pudimos conseguir unos pesitos changueando –ni para el monotributo nos da, pero emprendedores somos no lo dude- le daremos de cenar, si no tomaremos mate y comeremos pan. Los pobres sabemos compartir, lo poco que haya no le va a faltar. Eso sí, no podemos prometerle calefacción –la electricidad es prepaga y está muy cara y encima la tensión va de 140 a 170 así que muchos ya no tenemos heladera porque se nos quemó y vaya usted a cantarle a Gardel…, quizás también andemos cortos de frazadas y para bañarnos antes iremos al tanque común a traer agua en baldes y la calentaremos en una olla a gas envasado. Se aprende, cuesta pero se aprende. Y usted del tema aprender debe ser un gran sabio, si no, no sería ministro de Educación. El finde que no debe ir a trabajar como nosotros si debemos hacerlo de lunes a lunes sin vacaciones ni aguinaldos, podrá acompañarnos en uno de nuestros carros de caballo, lamentablemente no a ninguna fiesta patria vestido de gaucho, sino a revolver en la basura. Si puede rece también para que esa semana no haga mucho frío o calor.

No es una ironía, señor ministro, es un desafío de verdad porque aunque no parezca a los pobres nos gustan los desafíos, de hecho la vida nos anda día a día desafiando y siempre a contracorriente. Y le aseguramos que como dos más dos son cuatro, usted no va a volver a decir semejante barbaridad, semejante insulto. A lo mejor hasta se humaniza un poco, pero eso ya no podemos asegurarlo. Una semana es poco tiempo.

El que le escribe esto no es pobre, simplemente vivo con ellos y en este momento me tomo el atrevimiento de ser voz de los que no tienen voz, o mejor dicho tener voz la tienen pero gente como usted nunca los escucha salvo cuando necesitan un voto y les prometen que van a vivir mejor.

Hace un rato termino de celebrar misa con un grupo misionero formado por jóvenes de un par de colegios de buena posición económica y jóvenes del barrio. Todos estábamos embarrados y eso nos unía. Una inmensa hermandad recorre ese lindo grupo más allá de donde cada uno proviene. Eso sí, el horizonte de futuro, de posibilidad, no es el mismo para todos y por eso les conté de sus ofensivas palabras y les dije a los del cole que no se olviden cuando sean abogados, arquitectos, jueces, quizás ministros que un día chapotearon por el barro, del cual nosotros nos podemos ir y ellos no. Al menos no podrán irse mientras haya un gobierno que piense que la pobreza es una cuestión de actitud y no que hay pobres porque hay ricos, que hay explotados porque hay explotadores, que no hay pobres sino empobrecidos. No saldrán mis hermanos y hermanas de la pobreza por más actitud que tengan mientras tengamos un gobierno que no se preocupa en redistribuir, en crear condiciones de igualdad, para que todos podamos salir de la misma línea de largada. Los pobres salen muchos metros atrás, venga al barrio, vamos a cuidarlo, le va a hacer bien aunque pase frío y se embarre las patas.

Termino, la frase de “chapotear por el barro del cual me puedo ir y ellos no”, no es mía. Para que no me acuse de plagio se la escribo completa:

Señor: perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tengan trece.

Señor: perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no.

Señor: perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas servidas, de las que puedo no sufrir, ellos no.

Señor: perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo.

Señor: yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre.

Señor: perdóname por decirles 'no sólo de pan vive el hombre' y no luchar con todo para que rescaten su pan.

Señor: quiero quererlos por ellos y no por mí.

Señor: quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos.

Señor: quiero estar con ellos a la hora de la luz.

P. Carlos Mugica. Meditación en la villa. Sacerdote asesinado por la triple A. Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo

* Sacerdote del grupo de curas en la opción por los pobres.