El consumo residencial de luz en Santa Fe tuvo una merma superior al diez por ciento desde que Mauricio Macri gobierna el país. El desplome ubica a la provincia entonces como la más perjudicada a raíz del tarifazo en el servicio energético que aplicó el gobierno nacional, sumado a la crisis económica. El dato fue procesado en un informe del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), en base a información oficial brindada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). "Evidentemente el gobierno provincial no ha sabido paliar y amortiguar las políticas neoliberales", remarcó el titular del organismo Federico Bernal Hermitte.

La disparada en el costo de los servicios básicos desde que asumió el macrismo y su traslado directo al consumidor hizo estragos en todo el país, pero Santa Fe es la provincia que más lo sufre. Esa es la conclusión del documento que publicó el OETEC, específicamente en lo que refiere al consumo de energía en hogares. En la provincia que aun gobierna el Frente Progresista, en 2019 ese consumo cayó un diez por ciento en relación a 2018, y se ubica 10,2 por ciento abajo respecto del consumo de 2015. Le sigue Buenos Aires, con 4,5 por ciento debajo del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Más lejos quedaron Mendoza y Córdoba, con 1,3 por ciento y 0,3 por ciento, respectivamente. Si se suman los consumos residenciales de las cuatro, el primer semestre de 2019 se ubicó 5 por ciento más bajo que el igual período de 2015.

"Santa Fe es la más perjudicada", abona Bernal Hermitte en diálogo con Rosario/12. "Sabemos del trabajo que realizan la multisectoriales contra el tarifazo allá y por algunos informes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que las desconexiones, tanto de la red de gas como del servicio público de electricidad, están batiendo cifras históricas", ahondó este bioquímico e Investigador de la Universidad Nacional de Lanús. El director del OETEC, por otro lado, centra su mirada en el rol del gobierno provincial para apaciguar las consecuencias del tarifazo. "Independientemente del status que tenga Santa Fe, en el ranking de provincias no está aislada de lo que le pasa al resto del país. Evidentemente el gobierno provincial no ha sabido amortiguar las políticas neoliberales", apuntó, en ese sentido.

"A pesar de ser un gobierno que se dice y califica socialista, de socialismo no ha tenido nada, porque esto no es de ahora, es una tendencia que comenzó en 2017. Por otro lado, la pérdida de usuarios industriales en Santa Fe, en materia de gas natural, también ha sido alarmante, ¿qué medidas ha tomado el gobierno para hablar con las distribuidoras, sentarse a negociar?, quienes, además, no han invertido las ganancias extraordinarias que tuvieron en contrarrestar ellas el tarifazo, por lo menos en dar más facilidad para las conexiones", amplió Bernal Hermitte.

El investigador habla también de gas porque a principio del mes de junio el Observatorio realizó otro informe titulado "Crisis energética macrista en la provincia de Santa Fe. Gas y electricidad". En dicho documento se expone que en el cuarto y último año de gestión macrista, y al mes de abril, los hogares de Santa Fe consumieron menos energía eléctrica que en 2014 y menos gas natural que en 2011. Tomando el trienio 2016-2018, la expansión domiciliaria del servicio de gas por redes es comparativamente con iguales períodos anteriores a la peor de la historia (desde 1993) para la provincia. "Con Macri, el empobrecimiento energético asciende como flagelo social, industrial y productivo y la energía -en calidad de mercancía- se transforma en bien de lujo. En este sentido, la provincia de Santa Fe es, tristemente, uno de los más claros ejemplos", reza el documento.