Los trabajadores despedidos de la fábrica de motos que Zanella tiene en la localidad cordobesa de Cruz del Eje se manifestaron este lunes en la puerta del establecimiento para reclamar su incorporación. El viernes la compañía había anticipado el cierre de la planta junto con el despido de sus 44 empleados a quienes ofreció pagarles la indemnización en 12 cuotas mensuales. Desde la UOM rechazaron el cierre y calificaron como “inadmisible” esa forma de abonar la indemnización.

Este lunes a los empleados que concurrieron a trabajar se les impidió el ingreso con la guardia de seguridad privada contratada por la empresa, pese a que todavía no recibieron todavía los telegramas que oficializan los despidos. La UOM protestó luego sobre la ruta 38 en las cercanías de Cruz del Eje. "Estamos acá por el lockout patronal que produjo la empresa esta mañana, los compañeros vinieron a ejercer su fuerza laboral, no les permitieron, están las puertas cerradas produciendo este lockout", declaró el secretario general del gremio, Rubén Urbano. "Todavía no sabemos porque no ha habido ninguna aclaración por parte de la empresa, cuál es el significado, si es cierre definitivo, si están todos despedidos, no sabemos el significado porque tampoco los trabajadores no han recibido ningún telegrama", agregó el sindicalista. Zanella fue hasta hace dos años una de las marcas con más ventas en todo el país y montaba hasta 80 mil rodados mensuales, pero por la recesión y la fuerte caída del mercado bajó su producción hasta 8 mil motos al mes. A raíz de ello, cerró su planta de Mar del Plata, ahora la de Córdoba y su fabrica de San Luis podría seguir el mismo camino.