Desde Santa Fe

El partido local Barrio 88, que es afín a Ciudad Futura de Rosario y ganó su primera banca en el Concejo Municipal de Santa Fe en las elecciones del 16 de junio, llamó ayer a votar a la fórmula del Frente de Todos en las primarias del domingo. Su líder y concejal electo Guillermo Jerez dijo que en las urnas se juega "el destino del país", por lo tanto "no podemos ser neutrales" ni "distraídos" ante un gobierno como el de Mauricio Macri que "sólo piensa en una Argentina en miniatura, a la que le sobra la mitad de los argentinos". Por su lado, los dirigentes de Ciudad Futura en Rosario se pronunciaron en idéntico sentido: "Ante una nueva encrucijada electoral a nivel nacional donde Ciudad Futura no tiene candidatos, creemos que es importante lograr que el retroceso no se profundice y que las políticas del gobierno de Macri terminen lo antes posible. Por eso creemos que hay que votar a la fórmula Fernández-Fernández desde las PASO y evitar un balotaje con resultados inciertos", expresaron en un comunicado.

Jerez convocó al centro izquierda a pronunciarse como "ya lo hicieron los partidos Pares y SI y la corriente Bases del socialismo" y "sin renunciar a la autonomía", "asumamos la responsabilidad histórica" y el "desafío" de terminar con Macri y su "modelo de país para unos pocos". "El triunfo del domingo tiene que ser contundente para que el objetivo de derrotar a Cambiemos sea consumado -sin dilaciones- el 27 de octubre", exhortó.

"Aunque no sea nuestro proyecto político, aunque tengamos claras diferencias de horizontes y de prácticas, esa es la única herramienta que hay hoy para que las políticas que generan más desigualdad terminen ya, y por ende hay que usarla. Sin dilaciones, sin especulaciones y sin mezquindades", agregaron desde Ciudad Futura en Rosario.

"Cuando se define el futuro de la Argentina no puede haber neutrales", explicó Jerez a Rosario/12. "Nosotros no lo somos. Nos parece importante pronunciarnos ante la situación del país". El triunfo de Macri en 2015 "ha tenido nefastas consecuencias".