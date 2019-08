Proyecto apurado desde Santa Fe

En sintonía con lo dispuesto por el Concejo de la capital provincial, desde el oficialismo anticiparon ayer que impulsarán en el Palacio Vasallo el proyecto de alcohol cero para Rosario con el objetivo de disminuir los siniestros viales. "Manejar y tomar alcohol es incompatible, no se puede especular con el nivel de alcohol", razonó la concejala radical María Eugenia Schmuck, quien insistirá la semana próxima con el tratamiento del tema en la Comisión de Obras Públicas. "Acá no se trata de controlar la conducta de nadie si no de cambiarla, si uno va a manejar que tenga la actitud de no tomar", agregó. Por otra parte, la edila subrayó que la iniciativa se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en el Concejo pero nunca prosperó. "Había muchos concejales que no estaban de acuerdo", recordó Schmuck al explicar las causas de las dilaciones. En ese sentido, la concejala del Frente Progresista afirmó que el intendente electo, Pablo Javkin, apoya la medida: "Es uno de los mayores promotores de la educación y de la seguridad vial".

La semana pasada, el Concejo de Santa Fe aprobó por unanimidad la ordenanza "Alcoholemia 0". La norma, impulsada por el concejal justicialista Ignacio Martínez Kerz, que establece una nueva escala de penalidades por alcoholemia positiva, comenzará a regir a partir de los 180 días de su promulgación. Además, la Legislatura provincial se encamina a darle media sanción a un proyecto presentado por el diputado provincial, Fabián Oliver, que luego deberá tratar el Senado.

Con estas referencias, desde el oficialismo rosarino pretenden retomar el debate, que lleva cuatro años estancado desde que lo presentó el ex concejal Sebastián Chale, quien era compañero de bancada de Schmuck, para llevarlo finalmente al recinto. "En aquella oportunidad no se avanzó más que nada por la composición del Concejo, y que había muchos concejales que no estaban de acuerdo", recordó.

La concejala del Frente Progresista adelantó que la semana próxima plantearán en la Comisión de Obras Públicas --una de las comisiones que debe discutir el proyecto de ordenanza, la otra es Gobierno-- que la iniciativa se ponga en tratamiento: "Más que nada para que los bloques políticos expongan cuál es su posición. Si escuchamos de un lado y del otro a todos, por ahí hay que tomar una definición".

Schmuck afirmó que es "incompatible el consumo de alcohol con el volante", y que la iniciativa alcohol cero "tiene que ver con promover más una actitud, una conducta de los rosarinos y rosarinas. Que no especulen, porque hoy el 0,5 permitido lleva a la especulación, y la tasa de alcohol en sangre varía de acuerdo a la persona, la edad, si consume habitualmente alcohol. Lo que está comprobado es que su consumo genera problemas en la motricidad, en la atención".

La edila, titular de la Comisión de Gobierno, consideró que existen alternativas para evitar conducir si se consumió alcohol. "Que haya un conductor designado, que esa noche le toque a uno no tomar porque es el que maneja, o tomar el transporte público", apuntó la edila radical, para luego destacar que el siniestro vial es la principal causa de muerte violenta: "Una de cada dos siniestros viales donde hay víctimas fatales, los conductores han consumido alcohol".

La concejala del Frente Progresista fue consultada en LT8 si el intendente electo apoya la iniciativa: "Pablo (Javkin) es uno de los mayores promotores de la educación y de la seguridad vial y así lo ha demostrado en cada de sus opiniones y también en las políticas que estamos trabajando para poner en marcha a partir del 10 de diciembre", respondió.