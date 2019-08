El presidente Mauricio Macri siguió recibiendo respuestas a raíz del llamado que hizo a que se manifiesten en las redes sociales quienes lo van a votar, pero sin argumentos. "No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones", escribió Macri, quien dijo que no deben tener miedo de expresar su opción política. El primero en responderle fue su rival por el Frente de Todos, Alberto Fernández: "Los argentinos tienen miedo de seguir cuatro años más con un presidente que solo ha desordenado sus vidas y ha condenado a la pobreza a más de cuatro millones de personas".

"Los argentinos tienen miedo de que esta inflación dislocada siga viva ante un presidente que no sabe cómo eliminarla", insistió Fernández. "Los argentinos tienen miedo de que el presidente los siga endeudando mientras los dólares se siguen fugando del sistema financiero. Los que trabajan tienen miedo de perder su empleo y los que lo han perdido temen no encontrar otro. Los maestros y los chicos y jóvenes que estudian en la escuela y la universidad pública tienen miedo ante tanta desaprensión del Gobierno", remarcó . "En democracia se necesitan argumentos que den una alternativa a este espantoso presente. Es evidente que a Macri se le acabaron los semestres y mentiras. La Argentina va a cambiar. Y, sin miedo, va a decirle basta a este presente", concluyó Fernández.

El candidato a diputado del Frente de Todos, Sergio Massa, sumó otra interpretación: "La exhortación no es a los votantes, sino a los candidatos y a los integrantes de Juntos por el Cambio para que digan que van a apoyar al Presidente", afirmó. En tanto, el dirigente Felipe Solá se preguntó: "¿Cómo no van a hacer falta argumentos para elegir a un presidente? Con razón sus propios candidatos lo esconden".