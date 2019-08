Arsenal se trepó a la cima de la Superliga junto a San Lorenzo y Rosario Central al vencer en la noche de este lunes 2-0 como visitante a Godoy Cruz, en Mendoza. Los dirigidos por Sergio Rondina ya habían ganado de local en el debut ante Banfield por 1 a 0, pero la prestación de aquella noche había sido muy inferior a la concretada en el estadio Malvinas Argentinas. Es que según confió el autor del primer gol, el ex volante de Nueva Chicago Nicolás Giménez, Arsenal "pudo practicar el juego que estuvo entrenando durante la pretemporada", y que fue el de presión alta y un manejo muy prolijo del balón, con triangulaciones y pases cortos, sin recurrir jamás al pelotazo.



Los del Viaducto se pusieron en ventaja a través de Giménez, que terminó definiendo con un zurdazo forzado cuando a los 12 minutos del primer tiempo gambeteaba rivales en la puerta del área mendocina pero no encontraba el espacio para disparar. Y lo plausible del equipo de Sarandí fue que aún con esa prematura ventaja en el bolsillo, nunca dejó de apostar al fútbol de buen pie, lo que le permitió defenderse con la pelota y no sufrir sobresaltos cerca del arco de Gagliardo.



Y si fue bueno lo que hizo Arsenal en el primer tiempo, mucho mejor fue la del segundo, cuando manejó la pelota de punta a punta, generó acciones de riesgo y borró literalmente a su rival de la cancha. Y para que la noche mendocina le resultara más redonda a los del Viaducto, cuando se disputaba el segundo minuto de descuento apareció otro zurdazo preciso, contundente, abajo y a la derecha del arquero Roberto Ramírez, ejecutado por el ingresado Joel Soñora (hijo del ex Boca Diego "Chiche" Soñora y hermano de Alan, volante de Independiente), para sellar la victoria.



0 GODOY CRUZ: R. Ramírez; Arena, Breitenbruch, J. Varela, Cardona; F. Gutiérrez, J. Andrada, Bullaude, Merentiel; S. García, Brunetta. DT: L. Bernardi.



2 ARSENAL: Gagliardo; Torrent, F. Pereyra, Sbuttoni, Papa; Piovi, E. Méndez, Alvarez Suárez, N. Giménez; Rescaldani, Parisi. DT: S. Rondina.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Arbitro: Patricio Loustau.



Goles: 12m N. Giménez (A); 92m J. Soñora (A).



Cambios: 58m Badaloni por Merentiel (GC), 64m Prieto por Brunetta (GC) y Kaprof por Parisi (A), 71m Manzur por Bullaude (GC) y J. Soñora por Giménez (A), 86m Cérica por Rescaldani (A).