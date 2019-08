Un avión de la compañía British Airways tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Valencia, en España, luego de que uno de sus motores se prendiera fuego. Por el incendio, la cabina quedó repleta de humo blanco y muchos pasajeros entraron en pánico. El avión tuvo que ser desalojado a través de los toboganes de emergencia.

El incidente dejó 19 personas heridas, aunque todas en grados leves. Fuentes de la Delegación del Gobierno valenciano confirmaron que tres de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital por intoxicaciones. El resto fue atendido en el propio aeropuerto por raspones o crisis de nervios.

El Centro de Emergencias del aeropuerto recibió el aviso desde el avión que había detectado fuego en uno de los motores. Cuando los bomberos llegaron ya no había fuego, solo humo.

A continuación se abrieron las puertas de emergencia del avión, que cubría la ruta Londres-Valencia, y los pasajeros descendieron por los toboganes inflables. La situación fue controlada en unos minutos y por eso el aeropuerto no activó la fase de emergencia.

Los pasajeros compartieron en las redes sociales el momento de desesperación y angustia que vivieron cuando la cabina empezó a llenarse de humo. Denunciaron que la tripulación en ningún momento informó qué es lo que estaba ocurriendo.

“Acabamos de saltar del avión. Jamás me había pasado esto, se ha incendiado el avión. Menos mal que hemos podido aterrizar. Eso si yo me he tirado con la maleta por si acaso se prende fuego. Que miedo madre mia”, contó un pasajero que estaba en el vuelo y compartió un video en Twitter.