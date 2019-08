La delegación argentina de natación tuvo ayer una jornada histórica: logró dos medallas de oro de manos del joven talento Delfina Pignatiello en 400 metros libres y de Virginia Bardach en los 200 metros mariposa, y una de plata con la santafesina Julia Sebastián, en 100 metros pecho, que además sacó pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con apenas 19 años, Pignatiello ratificó todas las expectativas depositadas en ella y, tras su irrupción en las competencias mayores, se colgó el oro en la pileta del natatorio de la Villa Deportiva Nacional.

"No sentí que haya sido mi mejor carrera pero estoy disfrutando un montón estar acá, mi primer Panamericano. Se siente todo el aliento del equipo, vivir en la Villa Panamericana, estar acá compitiendo, representando la bandera que es lo que más me gusta y más me motiva. Estoy contentísima", afirmó Delfina, en Declaraciones a TyC Sports.

Enseguida, reconoció: "Me vi campeona, era lo que se venía a buscar. Este triunfo va a ocupar un lugar más en este camino, que es el sueño olímpico, así que todo suma". La plata y el bronce fueron respectivamente para las canadienses Danica Ludlow (4:11.87) y Alyson Ackman (4:12.05).

Ya Pignatiello había marcado en la mañana el mejor tiempo en las sesiones de clasificación. Bicampeona mundial juvenil y medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año pasado, la promesa de la natación argentina comienza a convertirse en realidad. "Ahora quiero sumar más experiencias", puntualizó. Pignatiello tenía antes de los Panamericanos, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, la marca necesaria para ganar un cupo.

Por su parte, Bardach se impuso en los 200 metros mariposa femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y sumó un nuevo título para la delegación albiceleste en la natación. Bardach ganó la final celebrada en el Centro acuático de la Videna, en la capital peruana, con un registro de 2 minutos 10.87 segundos. La canadiense Mary-Sophie Harvey se quedó con la medalla de plata y la estadounidense Meghan Small con la de bronce.

La santafesina Julia Sebastián, además de la medalla plateada en la prueba de natación de 100 metros pecho de los Juegos Panamericanos Lima 2019, consiguió en su marca en la clasificación el récord sudamericano y el boleto a Tokio 2020.

La nadadora argentina consiguió un tiempo de un minuto, siete segundos y nueve centésimas, 15 centésimas más que la ganadora, la estadounidense Anne Lazor (1m6s94). Tercera quedó la canadiense Faith Anya con 1m07s42.