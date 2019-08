Los trabajadores del subte analizan la posibilidad de realizar un paro mañana en las líneas A, C y D al inicio del servicio para protestar contra la decisión de Metrovías y el Gobierno de la Ciudad de inaugurar las estaciones Catalinas y Correo Central de la línea E sin personal de boleterías y sólo con máquinas de recarga de SUBE. Los metrodelegados denuncian que la medida “fue el detonante” de una compleja situación de “vaciamiento de personal” que están sufriendo en sector.



“Antes había un goteo por puestos que no se cubrían cuando alguien se jubilaba o ascendía pero ahora directamente no se emplea”, subrayó a Página/12 Maximiliano Barrera, delegado de la Línea E. El paro se extendería en principio hasta las 7.30 de la mañana porque los empleados aseguran que “no quieren generar inconvenientes durante la hora pico”. La decisión de convocar o no a la medida de fuerza se tomará esta tarde en un plenario de delegados.

Los trabajadores analizan llevar adelante la huelga tras tres presentaciones en la Secretaría de Trabajo desoídas por la empresa, porque según los metrodelegados ambos “se niegan a cumplir con lo acordado años atrás respecto a la contratación del personal del subte”. Puntualmente, se refieren a un acta suscrita en 2013, en la que la que Metrovías se comprometía a que el principal medio de recargo de la SUBE era la boletería y no los puestos de recarga automáticos. “Ahora desconocen lo que alguna vez firmaron”, se quejó Barrera.

El 4 de junio de este año, en medio de la campaña electoral, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Transporte de la Nación inauguraron las nuevas estaciones, alegando que incorporaría a 63.000 usuarios. De acuerdo a los trabajadores del subte, lo que no contó era que las estaba abriendo al público sin empleados de boletería y sólo con puestos de recarga.

“Según el acta de 2013, por cada uno de estos debía haber un personal por cada uno de los tres turnos”, explicó Barrera, quien pidió disculpas a los pasajeros por los inconvenientes que puedan ocasionar. “Esperamos que la empresa cumpla con lo que corresponde y deje de vaciar los puestos de trabajo para no llegar a esta situación”, agregó.