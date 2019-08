La historia del actual Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión “Ing. Herberto Carlos Buhler”, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, sólo fue posible porque nació en una universidad pública. Fue la UNT la que cobijó y apoyó con continuidad esta propuesta que empezó con un pequeño laboratorio de fotometría y cursos de iluminación a los técnicos electricistas del país. Llegó a ser un centro de referencia en investigación y posgrado en el campo interdisciplinario que aborda la problemática de la radiación óptica y su interacción con el ambiente y las personas, con enfoques desde la física y la ingeniería, pasando por el diseño y los aportes de la neurofisiología, la psicología y la reflexión de la filosofía.

Sólo una institución pública, de alto compromiso con el medio (“Pedes in terra and sidera visus”), como la UNT, puede haberse comprometido con esta propuesta que fue innovadora en su nacimiento y siguió siéndolo hasta la actualidad, como una marca registrada. Se destaca, a lo largo de su historia, no sólo por su composición en recursos humanos (docentes, investigadores, profesionales de apoyo y becarios, en campos de física, arquitectura, ingeniería, psicología y del diseño), sino por los temas de investigación que aborda para atender las demandas del medio, así como aportar a las temáticas que están en la frontera del conocimiento.

Es capacidad instalada y construida a lo largo de casi 70 años, con posgrado y grado, formando diseñadores de iluminación, magisters y doctores, formando parte de una red de centros nacionales e internacionales, con agendas propias que permitieron juntar la neurofisiología, la espectroradiometría, la psicofísica visual y la respuesta emocional al medio ambiente iluminado, para que la iluminación fuera mucho más que una lámpara que se coloca en las bocas de una instalación eléctrica. Es un centro que sirve a la comunidad a través de servicios (caracterización integral de fuentes LEDs, fotogoniometría de luminarias, hermeticidad y características eléctricas y cromáticas de luminarias, evaluación de edificios, efectos visuales de la radiación luminosa -con impacto en oftalmología y en visión artificial y colorimetría aplicadas a evaluación de calidad de productos como el tabaco, el vino y la industria apícola-) y efectos no visuales de la radiación óptica (psicología ambiental aplicada a ámbitos hospitalarios, laborales, etc.), así como desarrollos de sistemas para medir la respuesta visual, caracterizar el espacio iluminado, etc.

En reconocimiento a este potente desarrollo, hace poco más de 10 años, el CONICET se suma para apoyar este centro y nace el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión de doble dependencia, CONICET y UNT, fortaleciendo en el país una “cultura luminotécnica” destacable.

Muchas veces me pregunto cuántos argentinos saben de la existencia de este centro que es un orgullo no sólo de la universidad sino de todos los tucumanos, aunque si lo saben los fabricantes de luminarias, los arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales y de iluminación, los municipios, los oftalmólogos, los psicólogos ambientales… que se enfrentan a los nuevos desarrollos tecnológicos, como el “LED”, que requiere de nuevas investigaciones y nuevos diseños para un uso eficiente, de calidad y apropiado a la necesidad del usuario.

Este es sólo un ejemplo que evidencia que “Tucumán además de caña, citrus, frutilla y arándanos, también es productora de conocimiento y tecnología innovadoras, con centros de docencia, investigación, transferencia y extensión”. La UNT apoyó, en una pequeña provincia del NOA, el desarrollo en un área de vacancia, con políticas a corto, mediano y largo plazo, como un inmenso prisma que refracta en todas las direcciones y colores desde Tucumán hacia el país, la región e incluso hacia el mundo.

Elisa Margarita Colombo: Docente investigadora del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión (FACET-UNT) y del Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión (ILAV-UNT-CONICET).