No tardó demasiado en volverse viral. Claro, no podía ser de otra manera. Era un relato del sueño del pibe, algo que sólo se ve en las películas. "¿Sabían que una vez jugué un partido con Manu Ginóbili?", se titula, podría decirse. Lo publicó @InfoManu, la cuenta de Twitter que siguió (y sigue) la carrera de Emanuel Ginóbili y de la Selección Argentina desde fines de 2011 y que está -en sus propias palabras- "autorizada" por el bahiense.

La anécdota relata cómo el titular de la cuenta, por quién Manu se había "interesado" hace algunos años, se comunicó con el escolta para avisarle que iba a pasar por Bahía Blanca, tanteando si era posible pasar a saludarlo. Pero aquella pequeña meta se convirtió en una memoria inolvidable: Ginóbili lo invitó a jugar un picado con sus amigos y otros notables nombres del básquet nacional. A continuación, el relato de aquel encuentro en palabras de InfoManu.

¿Sabían que una vez jugué un partido con Manu Ginóbili? Les cuento la historia...

Agosto 2015. Le escribo a Manu diciendo que iba a pasar por Bahía Blanca y si había chances de pasarlo a saludarlo. Un minuto. Para no molestar, obvio. No tenía muchas esperanzas que me dijera que si. Lo imaginé ocupado y/o disfrutando sus vacaciones en familia.

Él y yo NO somos amigos para nada. Pero sí a partir de hacer esta cuenta, se interesó por mí y en conocerme un par de año antes. O sea que no tengo confianza para decir "Che Manu, nos tomamos un café y charlamos de la vida". No es el caso.

Volviendo a la historia, al otro día me responde que ¡Sí! Agregando además que tal día iba a jugar un picado con sus amigos y.... ¡Que me invitaba!! ¿¿¿¡¡¡WHATTTTTSSSS!!!??? NO ENTIENDO COMO NO ME INFARTE EN ESTE INSTANTE. ¡¡No lo podía creer!! No lo puedo creer hoy en día.

Obvio que temblando mucho le respondí que iba. Que cuente conmigo (le estaba diciendo a Manu Ginóbili que cuente conmigo para jugar al básquet... ¡Caradura!) Apreté ENVIAR e inmediatamente empecé a transpirar como testigo falso.



