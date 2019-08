La Conmebol le abrió un expediente al mediocampista de Independiente Pablo Pérez, por dirigirse con agravios a un auxiliar del control antidopaje, y será sancionado con la mira puesta en el partido de vuelta frente a Independiente del Valle de Ecuador, por la Copa Sudamericana. La notificación ya la tienen los abogados del club, que tienen tiempo hasta el viernes para hacer un descargo antes de conocer el castigo, que puede ser una multa o un partido de suspensión.

Todo comenzó cuando Pérez fue sorteado para hacer el control antidoping y, al ir a buscarlo un miembro de la organización, se negó a concurrir porque quería ir al vestuario. Al ser notificado sobre la situación, pidió un tiempo para festejar con sus compañeros y luego se dirigió al lugar. De inmediato, al ser advertido que iba a ser informado, le dijo a los auxiliares: "Hagan lo que quieran, pero ustedes son todos corruptos". Sin embargo, y en base a lo que figura en el expediente, tiempo después regresó y pidió disculpas por su accionar.

Independiente tendrá hasta el viernes para hacer su descargo y después la Conmebol dará a conocer el castigo para el ex jugador de Boca. En caso de ser suspendido, el entrenador Sebastián Beccacece sumará una nueva baja en la mitad de la cancha, ya que no tiene a Cecilio Domínguez ni tampoco a Pablo Hernández, quien no pudo salir a disputar el segundo tiempo por una lesión en la rodilla. Luego de realizarse estudios este miércoles, se confirmó que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y será baja por al menos seis meses.