La boliviana nacionalizada argentina María José Vargas no pudo este miércoles con la mexicana Paola Longoria y se quedó con la medalla plateada en raquetbol en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con parciales de 15-7 y 15-9 a favor de la azteca, número uno del ranking mundial, Argentina no pudo sumar un nuevo oro donde no era favorita, ya que el historial entre ambas es de 33 a 1. Incluso, Longoria no pierde un partido desde agosto de 2018, por lo que era casi imposible que Vargas se quedara con la victoria.

Nacida en Bolivia, Vargas se nacionalizó para mejorar su nivel deportivo y cayó derrotada ante la misma rival que en Toronto 2015, donde obtuvo dos plateadas.

En Guadalajara 2011 también obtuvo dos medallas del mismo color, pero con la particularidad que lo hizo representando a Bolivia.