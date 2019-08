Carlos Izquierdoz, defensor de Boca, se animó a calentar el Superclásico ante River que se jugará el 1º de septiembre en el Monumental, al señalar que será especial porque "es el primero después de la final" por la Copa Libertadores 2019. "Pero todavía falta para eso, ahora hay que pensar en Almagro (por la Copa Argentina) y en los cuartos de final de la Libertadores ante Liga de Quito", sostuvo Izquierdoz sobre ese duelo en Núñez, por la quinta fecha de la Superliga del fútbol argentino.

"El plantel no piensa en River todavía. Pero sabemos que cuando llegue el momento se hablará de la final que perdimos (3-1) en Madrid. Aunque es un tema ya superado por el grupo", dijo el defensor ex Lanús en diálogo con Fox Sports. En cuanto al juego del equipo que dirige Gustavo Alfaro, sostuvo que "se busca un equipo sólido, juegue quien juegue. Para ser campeón tenes que tener el plus que te da el trabajo en equipo".