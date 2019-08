Barbarita Palacios, versátil y ecléctica cantora, compositora y guitarrista, está a punto de publicar su nuevo disco. “Lo están mezclando Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel en Los Angeles, y después lo voy a publicar”, asegura la hija de Lalo Palacios y Egle Martin, que ha pasado por varios proyectos (Terraplén, Semilla, Trenzadas y Tiento, entre ellos) y tiene un disco solista publicado en 2015, llamado Si va. “Estoy tocando mucho, pero no tanto en CABA. He tomado la decisión política de ahorrar plata y hacer giras”, dice Barbarita, también parte del grupo que acompaña a Gustavo Santaolalla y su maravilloso Arco Iris Revisited.

La pampeana Pampi Torres, en tanto, está transitando su propio proyecto llamado Pampi, además de ser una de las folkies de Mavi Díaz, y parte del grupo Triura. “Todos proyectos de mujeres, menos el mío”, dice la cantante, guitarrista y compositora, enfatizando en la paradoja. “Por suerte, los muchachos que me acompañan comprenden ciertas situaciones que antes, por cuestiones culturales, no se entendían. Con solo decirle 'no digas más culo', listo”, se ríe Torre. “Quiero decir que aquellos que elegís como compañeros de banda, acompañan en la deconstrucción”.

Jury, por su parte, está pensando en el sucesor de la extraordinaria trilogía Canciones Brotadas de mi Raíz - En Desmesura - La Madrugada. Y en otras cosas, claro: "Sigo andando yo sola con la guitarra por los caminos del mundo, pero también acompañada por Lucas Bianco, Leandro Savelón y Lautaro Matute, un bandón tremendo de rocanrol, porque también hago rock desde el minuto cero. Además estoy con Susy Shock, haciendo un concierto llamado Tejiendo", informa la artista, que también tiene dos discos a dúo en su haber: Maldita Huella, con Carlos Moscardini y El veneno de los Milagros, junto a Gabo Ferro.