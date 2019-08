"Hasta tanto no haya una evidencia muy categórica, lo tomo como un suceso de inseguridad más que hay en Buenos Aires", dijo José Luis Espert, precandidato presidencial de Unite, acerca del ataque que sufrió el martes por la noche cuando viajaba en su vehículo particular y fue apedreado. Luego el precandidato presidencial desvinculó el hecho a su “actividad política”. "Mi sospecha es que es un hecho de vandalismo aislado. No apostaron a que el vidrio era blindado. Menos mal porque sino le volaban la cabeza al conductor", señaló Espert. "El Gobierno ha sido muy generoso, muy gentil conmigo. Me llamó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para ofrecerme custodia", sostuvo finalmente el economista liberal.