Coherente con las recomendaciones de los asesores de campaña de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal sigue despegándose de Mauricio Macri. A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora bonaerense publicó un video en el que traza una diferencia entre su imagen y la del jefe de Estado: “Vidal es Vidal”, dice exaltada. La expresión por sí sola no revela la estrategia del distanciamiento si no fuera porque en la edición del video se recortó una definición hecha segundos antes: “Vidal no es Macri”.



“Vidal no es Macri. Vidal es Vidal. Vidal no es Heidi, no es un hada virginal. Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires. Y al que no le gusta que se la banque”, fue la respuesta completa de la mandataria provincial a una pregunta en el programa Intratables, en la que se hizo referencia al modo en que las boletas y los afiches de Juntos por el Cambio evitan mostrar a Macri.

Vidal negó la intención de “esconder” la imagen del Presidente por ser negativa. Pero también negó ser como él: “Lo conozco a Macri. Trabajo con él hace 16 años y la gente me ha visto con él no sé cuántas veces. Sería difícil pensar que lo podemos esconder. Pero te digo: Vidal no es Macri”. Y, además, el video que el equipo de campaña de Juntos por el Cambio subió a @mariuvidal omite la mención al jefe del PRO:

La doble negación de Vidal a Macri en Twitter es un desahucio al apoyo que el mandatario intentó darle ayer a través de la misma red social, cuando publicó una foto en primer plano del rostro con sonrisa de ella, con el emoji de un corazón como mensaje.

