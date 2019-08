Un grupo de médicos convocó a manifestarse este jueves a la tarde frente a la Facultad de Medicina de la ciudad de Buenos Aires en apoyo al endoscopista Diego Bialolenkier, condenado a tres años de prisión por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, informaron los impulsores de la iniciativa. "Es una iniciativa particular de médicos, que se reúnen a las 18 en la Facultad de Medicina. Endiba brindó su apoyo, pero no participará de la actividad", dijeron fuentes de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (Endiba). La convocatoria se difundió además por redes sociales con el hashtag #SomosMedicosNoAsesinos.



"Al crucificar a Diego nos crucificaron a [email protected] los [email protected] El periodismo berreta y amarillista mata más que las endoscopías", posteó el usuario @dramarcela406. Otro usuario escribió: "Nos reunimos con el fin de reivindicar nuestra profesión, tantas veces maltratada. En esta oportunidad en apoyo a un colega". "Ya es momento de que dejemos de bastardear y desmerecer la tarea del médico", agregó otro tuit, que replicaba la consigna de acercarse este jueves a la facultad, situada en Paraguay 2155, "vistiendo guardapolvos blancos".

La manifestación se convocó para un día antes de que se conozcan los fundamentos del fallo que condenó a Bialolenkier a tres años de prisión condicional y siete años y medio de inhabilitación y absolvió a la anestesista Nélida Puente, quien también estaba imputada en la causa por el "homicidio culposo" de Pérez Volpin, que murió el 6 de febrero de 2018 mientras le realizaban una endoscopía en el sanatorio La Trinidad de Palermo, procedimiento que estaba a cargo de Bialolenkier y Puente.

El abogado patrocinante de la familia de la periodista apelará la semana próxima la absolución de la anestesista Nélida Puente y la pena fijada para el endoscopista Diego Bialolenkier, una vez que analice los fundamentos del fallo, que serán difundidos este viernes a través de cédulas electrónicas enviadas a todas las partes involucradas en el juicio.



"Vamos a recurrir la absolución de Puente porque entendemos que, si bien no tiene la misma responsabilidad que Bialolenkier, ella también es responsable. Así lo entendimos nosotros y también la fiscal", aseveró el abogado Diego Pirota. Además, detalló que otro de los aspectos de la sentencia que apelará será el plazo de inhabilitación para ejercer la profesión que se le impuso al endoscopista, fijado por el Tribunal en siete años y medio, dado que la familia de la periodista entiende que Bialolenkier "no debe ejercer más la medicina".



Este viernes a última hora, a través de cédulas electrónicas, las partes en este juicio oral y público que se desarrolló a lo largo de las dos semanas de feria judicial de invierno en el Palacio de Tribunales recibirán los fundamentos de la sentencia dictada por el juez Javier Anzoátegui, quien condujo el debate como representante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) número 8 de la Capital Federal.



Fuentes judiciales indicaron que la decisión del TOCC 8 fue elegir la vía electrónica para la difusión de los fundamentos y no la convocatoria a una audiencia para su lectura, dada la extensión que se prevé tendrá la resolución. Como es de rigor, una vez cursadas las cédulas de notificación, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles para la presentación de recursos y apelaciones.



El viernes último, el Tribunal condenó por "homicidio culposo" al endoscopista Bialolenkier a tres años de prisión condicional y siete años y medio de inhabilitación y absolvió a la anestesista Puente. Tal como había adelantado a la prensa cuando todavía se desarrollaba el juicio, el abogado de la familia de la periodista y legisladora porteña Pérez Volpin tiene decidido también querellar criminalmente a las autoridades de Galeno, empresa dueña del Sanatorio La Trinidad, por los presuntos delitos de "encubrimiento" y "falso testimonio".



En el veredicto dado a conocer el viernes último, en la octava y última jornada del juicio, el juez Anzoátegui habilitó extraer los testimonios de la instrumentista Miriam Frías, el endoscopista Sebastián Cechi, el director médico de La Trinidad de Palermo, Roberto Martignano, y el director general de Galeno, Eduardo Cavallo, quienes podrían ser investigados por presunto falso testimonio.