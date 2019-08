Newell's no dispondrá de hinchas visitantes en el Coloso del Parque para el partido del próximo sábado 17 ante Unión a las 15.30. El tatengue pidió ubicaciones a los leprosos para sus hinchas pero la directiva rojinegra descartó el ingreso de visitantes dado que Unión no tiene previsto vender ocho mil localidades, las disponibles en la tribuna que da espaldas al palomar. Todo el estadio será para el hincha de Newell's.

Sebastián Granata

Prueba canaya

Con la presencia de Lucas Gamba (foto), los titulares de Central jugarán esta mañana en Arroyo Seco un partido amistoso con Argentino. El técnico Diego Cocca probará la formación que piensa para el encuentro del sábado 17 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El ensayo se extenderá por 80 minutos y también habrá partido alternativo entre los suplentes de ambos planteles.

"Acá jugó Maradona, de acá salieron Messi y Batistuta, y para los que nos gusta el fútbol esas cosas pesan". Rodrigo Salinas, nuevo delantero de Newell's

Futbolistas con Todos

Más de cien futbolistas en actividad y ex futbolistas firmaron una solicitada en apoyo a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández del Frente Todos, de cara a las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que tendrán lugar el domingo. Entre los que adhieren se destaca el ex arquero de Newell's, Nahuel Guzmán (foto), y el ex delantero de Central, José Luis "Puma" Rodríguez.