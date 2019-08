Tras el derrumbe del edificio en construcción, en el cruce de la calle Estocolmo con la colectora de la avenida General Paz, en el partido de Tres de febrero, dos especialistas explicaron a Página/12 qué pudo haber pasado para que la obra de ocho pisos, que estaba en su etapa final, se desplomara.

Para el ingeniero civil, presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales y docente universitario, Gustavo Darin, "cuando se produce una falla como ésta, pueden pasar varias cosas. Lo normal es que pase más de una. Puede haber problemas con las fundaciones, en los materiales de la estructura, en la colocación de la armadura, en el proyecto o en los controles que se hicieron durante la construcción. Todos problemas que deberá investigar la justicia en base a peritajes para delimitar la responsabilidad".

Pero explicó que "lo que se ve en el video --de una cámara de seguridad de la zona, que capta el momento del derrumbe-- es que el edificio se va hacia adelante y falla, aparentemente, algo que está abajo. Por ahora sólo se puede especular que pudo ser las fundaciones compuestas por el suelo y las bases que se colocaron, o una columna de planta baja", agregó el especialista, quien remarcó que, más allá de cuál haya sido la falla, "hay una responsabilidad ineludible de la empresa constructora y los profesionales que intervinieron".

Según el experto, "hay que determinar qué proyecto se hizo, el estudio de suelo y los materiales que se usaron. Si bien hay etapas críticas en la construcción, como cuando se hace el pozo, en este caso la obra estaba en su etapa final. No tenía aplicada la sobrecarga, que es lo que se va a poner, que se proyecta y se calcula. Se cayó con el peso propio".

Por otro parte, Darin remarcó que las inspecciones que se realizan, tanto las que hace el sindicato de la construcción, que son por condiciones de trabajo, como las que efectúan los municipios (salvo algunas excepciones o en zonas sísmicas) no verifican estructuras. De acuerdo al ingeniero, "no es responsabilidad del Estado ese tipo de revisión. La responsabilidad es de los profesionales que intervienen, ingenieros civiles o arquitectos, y la empresa constructora. No existe legalmente la necesidad ni la obligación por parte del Estado de inspeccionar estructuras, tampoco tiene las facultades para hacerlo", aclaró.

El titular del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Norberto Beliera, dijo que "desconocemos qué había en ese terreno antes de realizarse la obra. Tras el derrumbe, en los medios hablaban de que posiblemente las bases no habían sido ejecutadas a suficiente profundidad. Pero no pasa por ahí la cuestión sino por la característica geomorfológica del suelo. No solo la profundidad sino qué tipo de fundación se empleo. Suponiendo que fueron bases aisladas, que es la más tradicional, no sabemos debajo de esa base qué pudo haber en el pasado, si hubo algún pozo mal compactado, si no pasa algún conducto o napas freáticas, hay una gran cantidad de factores a determinar".

En tren especulativo, agregó que "puede haber cedido una base, si eran aisladas, o puede haber colapsado algún nudo de alguno pórtico por vicio de ejecución. Presumo sólo con el video, por el modo en que cae, como que rota alrededor de un punto y el colapso en la planta baja o primera planta. Por lo cual, pudo ser una falla en la base, o en nudo, que es el encuentro entre columnas y vigas".

En cualquier caso, Beliera advirtió que hay que ver "si está hecho el estudio de suelo y si está hecho correctamente". Y explicó que para los estudios se realizan como mínimo tres performaciones por parcela y eso indica la calidad del suelo y las características geomorfológicas y qué tipo de fundación es la adecuada para soportar las cargas y a qué profundidad.