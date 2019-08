Hace algunos días hacíamos pública nuestra posición acerca de la situación de la elección nacional en la provincia de Santa Fe en Juntos por el Cambio. Señalamos en dicha oportunidad la necesidad de jerarquizar una elección histórica para la república, y también la obligación de estar a la altura de lo que el país necesita en esta difícil instancia.

Hablamos de apertura, de no detenernos en peleas pequeñas, de que apoyemos todos y con todas nuestras fuerzas la fórmula presidencial que conforman Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto.

Esto significa no encerrarnos ante la dificultad. Abrirnos y sumar todo el apoyo que podamos conseguir para estos comicios. Apoyos que no sobran en una disputa por el futuro de la Argentina que se presenta muy pareja.

Allí objetamos que un sectarismo evidente y el privilegio de intereses parciales generaron una discusión innecesaria y alejada de los objetivos principales, acerca de quienes podían apoyar la boleta presidencial.

Esperamos entonces una decisión de la Justicia.

Y planteamos y nos comprometimos públicamente a no colocar la boleta que no estuviera oficializada en el cuarto oscuro. Y, aún oficializada nuestra boleta de diputados nacionales, no colocarla sin la adhesión de la fórmula presidencial si no fuera habilitada a tal efecto. Ello motivado en lo que entendimos y entendemos debe ser una actitud responsable a la hora de ayudar y defender el Cambio en los hechos.

Aún a costa de tornar no competitiva nuestra lista.

Ese compromiso se mantiene firme.

Pero no podemos soslayar, la actitud extremadamente mezquina, repleta de acusaciones falsas, de publicidad engañosa, desviando una energía que se requiere para disputar voto a voto un comicio de absoluta paridad, de quienes en las últimas horas han optado por atacarnos en lugar de defender el cambio que dicen respaldar.

Ante esas acciones reafirmamos nuestra posición: no vamos a perjudicar al presidente colocando una boleta en el cuarto oscuro que pueda confundir al electorado.

A sabiendas de que esta decisión resta competitividad a nuestra lista, ya que la gran mayoría de los ciudadanos votan con boletas que se exhiben en el cuarto oscuro.

Esto no quita que adherentes, militantes y ciudadanos que así nos lo soliciten, puedan concurrir con nuestra boleta más la boleta presidencial a votar a ambas categorías.

Esa boleta está oficializada, es válida y allí radica la principal mentira de quienes solo han demostrado a lo largo de esta campaña que quieren excluir, restar apoyos y ahora buscan excusas de lo que pareciera ser un resultado adverso.

El esfuerzo de ganar esta elección nos obligaba a actuar con mayor responsabilidad.

Actitudes de este tipo impidieron que el radicalismo en su gran mayoría acompañara una opción de cambio en la provincia. Permitieron que se perdiera la ciudad capital y, sobre todo, pone en riesgo el resultado de la elección presidencial en Santa Fe.

Hacemos responsables a José Corral y a Federico Angelini del daño que este accionar provoque a la performance de Mauricio Macri en nuestra provincia.

Juntos por el cambio, Cambiemos, no vino a la política para legitimar estas acciones ni estos métodos.

Esto es parte de todo lo que vinimos a cambiar.