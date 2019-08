Las unidades carcelarias 1 de Olmos y 28 de Magdalena no recibirán más presos por disposición de la justicia penal de La Plata, debido a que no cumplen con los estándares constitucionales de condiciones dignas de detención. La medida fue ordenada por Nicolás Villafañe, juez de Ejecución Penal de la capital bonaerense. El magistrado dispuso que no haya ingresos por un lapso de 120 días. En su fallo aclaró que la medida se mantendrá vigente aunque se produzcan egresos de presos dentro del plazo establecido. Villafañe exigió, además, colchones para los 2997 presos de Olmos y los 1407 de Magdalena y que “se suprima el descanso en el suelo, sin colchones, sin camastros o a la espera de turnos para el descanso”. El magistrado solicitó los informes criminológicos que resulten positivos o convenientes referidos a posibles derechos de libertad o regímenes abiertos, y advirtió que la medida “debe ser de cumplimiento inmediato".