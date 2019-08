"Es el fin de un capítulo, los hechos van saliendo a la luz. La Justicia comprobó ciertos hechos y me da más tranquilidad", afirmó Gonzalo Brusa Dovat, ex directivo de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). Se refería al procesamiento del periodista Daniel Santoro en la causa donde se investiga un presunto espionaje ilegal.

El ex director de logística de la firma energética aseguró que fue "presionado para hacer una nota" periodística durante una reunión con Santoro y el falso abogado detenido, Marcelo D'Alessio. "Mañana tengo a un ex director de la filial argentina de Pdvsa que logré que se quiebre y va a aportar todos los detalles sobre los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro y el lunes Stornelli. Es un espaldarazo para Macri. Y haré que así sea", decía un mensaje que le escribió D'Alessio a un amigo. Según el testimonio de Brusa Dovat había mucha familiaridad entre Santoro y D’Alessio y explicó que la situación en la que se vio involucrado le generó muchos inconvenientes laborales y comerciales: "Desde lo personal fue un infierno, me destruyeron. Trato de rearmar mi vida como puedo", subrayó.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a Santoro y le trabó un millonario embargo por la presunta comisión de los delitos de tentativa de extorsión y coacción.