Un grupo de madres que tienen a sus hijos internados o bajo tratamientos en el hospital pediátrico Pedro Elizalde, conocido también como el ex Casa Cuna, se pusieron al hombro la misión de visibilizar la grave situación que vive el prestigioso centro de salud: el único tomógrafo que había en funcionamiento se rompió y por eso suspendieron al menos veinte cirugías. “Los chicos necesitan urgente el tomógrafo”, piden desde las redes.

A la campaña de las madres para conseguir que el gobierno porteño repare o compre un nuevo tomógrafo para el hospital se sumaron médicos y pacientes. La solicitada publicada en change.org suma casi tres mil firmas.

“Mi hijo necesita sí o sí ser intervenido quirúrgicamente. Pero lamentablemente sin el tomógrafo no se puede hacer nada”, cuenta Eliana Gutiérrez, mamá de Isaías Lagos, que sufre una malformación y está bajo tratamiento en el hospital. “Necesitamos por favor que el hospital tenga un tomógrafo, no sólo por mi hijo sino por las 20 cirugías que fueron suspendidas. El tomógrafo no está y el Gobierno no responde”, se escucha la queja de la mujer desde uno de los videos que filmaron las madres para hacer circular el reclamo.

Ivana, mamá de Brian, también sumo su denuncia por la falta de tomógrafo en el hospital. Su hijo tiene síndrome de cushing y tuvo que ser derivado al hospital Posadas para continuar con el tratamiento. “Los controles después de la cirugía tan importante que tuvo no se pudieron realizar en el Casa Cuna. Es lamentable que esté pasando esto y que tantos chicos hoy estén esperando por una cirugía”, se quejó Ivana.

Lo mismo hizo Silvia Bettone, mamá de Joaquín, otro de los niños afectados. Joaquín es paciente de neurocirugía del hospital y tenía programada una operación para el 31 de julio. “Estamos a la espera como muchos otros chicos de la reparación del tomógrafo o de que compren uno nuevo. Los niños necesitan urgente el tomógrafo para hacerse las cirugías”, contó la mujer en otro de los videos.

El tomógrafo del Elizalde se rompió el 12 de julio y como se considera obsoleto por tener 11 años de antigüedad, la reparación es muy complicada. Desde ese día, los equipos de neurocirugía y hemodinamia no pueden operar porque necesitan estudios previos y posteriores a la entrada del niño en el quirófano.

“La situación es un desastre. Se hacían cinco tomografías por día y ahora no se puede hacer ninguna. Neurocirugía y hemodinamia dejaron de operar porque necesitan el tomógrafo. Hay chiquitos muy graves”, contó a Página/12 Héctor Ortiz delegado de ATE del hospital, que denunció también la situación de persecución que viven los pocos delegados que denuncian públicamente los problemas del hospital.

Según contó Ortiz, la falta de tomógrafo se suma a otros problemas que hay en el centro de salud como la falta de insumos, de remedios y hasta de calefacción en algunas áreas. “Los delegados sufrimos una persecución permanente... pero tenemos el valor para seguir informando, no nos vamos a callar”, aseguró el dirigente.

La solicitada publicada en Change.org:

En la Ciudad de Buenos Aires, cientos de pacientes pediátricos no pueden acceder a una cirugía debido a que el Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) tiene roto su tomógrafo, un insumo que, en los tiempos que corren, es básico y, a su vez, fundamental para realizar diversas intervenciones quirúrgicas.

¿Qué cosas diferencian a un hospital de agudos de una salita de atención primaria? Entre otras, contar con un tomógrafo, utilizado por distintos servicios: desde neurocirugía hasta oncología, pasando por endocrinología y traumatología.

En una gran cantidad de casos, los niños y las niñas poseen patologías que no pueden esperar. Por eso, es necesaria -y debería ser prioritario para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Salud- la reparación del tomógrafo del hospital o la adquisición de uno nuevo de manera urgente. Las familias y sus seres queridos lo necesitan, como así también los profesionales de la salud del ex Casa Cuna para poder trabajar en las condiciones mínimas requeridas.