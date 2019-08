La justicia brasileña archivó por falta de pruebas la denuncia de violación contra el futbolista Neymar. La estrella del París Saint-Germain y de la selección brasileña dijo sentirse “aliviado” luego de una “falsa acusación”.

La causa se inició por la denuncia de la modelo Najila Trindade Mendes de Sousa, que hoy archivó una jueza de San Pablo. "No voy a decir que estoy feliz, pero sí aliviado", afirmó Neymar a través de Facebook. Para el delantero es "un capítulo que jamás olvidaré", principalmente por "el daño que me ha causado a mí, a mi familia y a quienes realmente me conocen”.

La jueza tomó la determinación por un pedido de la fiscalía, que no halló pruebas suficientes para denunciarlo por violación. Mendes de Sousa adujo ante la policía paulista que el jugador la forzó a tener relaciones en un hotel de París el pasado 15 de mayo.

Al momento de la denuncia, el ex jugador de Santos y Barcelona se defendió diciendo que fue una relación consensuada, usada luego para intentar extorsionarlo. El astro agregó en Instagram que “la cicatriz permanecerá para recordarme que el ser humano es capaz de hacer cosas buenas pero también de hacer cosas malas".

Neymar deseó en la red social “que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos quienes sufrieron ese tipo de falsa acusación y principalmente para cada mujer que realmente es víctima de este acto”.

El jugador fue interrogado en una comisaría de San Pablo el 13 de junio. La policía concluyó, a fines de julio, que no había indicios suficientes para incriminar al delantero.

Ayer, la fiscal Flavia Merlini había adelantado que “lo que ocurrió entre cuatro paredes no se puede saber, se tiene la palabra de ella contra la de él y las pruebas no fueron suficientes para sustentar la acusación". Sin embargo, dejó en claro que la causa se puede "reabrir en cualquier momento" si surgen nuevos elementos.

Mientras tanto, Neymar enfrenta otra investigación por divulgar imágenes y conversaciones íntimas con Mendes de Sousa (un delito virtual), con las cuales intentó probar públicamente su inocencia.

El caso rodeó de controversias al jugador más caro de la historia (el club francés pagó 222 millones de euros al Barcelona por su pase hace dos años) en plena preparación de la selección brasileña para la Copa América. En medio del escándalo, quedó fuera del plantel que ganó el título a raíz de una lesión. Ahora, se rumorea una probable vuelta al Barcelona.