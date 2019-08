Ante las denuncias por faltantes en la medicación para tratar el VIH, desde el Programa Municipal sobre Sida (Promusida) negaron que el gobierno nacional haya recortado la asistencia a los pacientes que lo padecen y pidieron "tranquilidad". "La situación no es nueva pero es compleja. No estamos con una perspectiva de desabastecimiento masivo e inmediato, ni de interrupción de tratamientos", advirtió Damián Lavarello, director de Promusida, en diálogo con Radio por Sí 98.9. Sin embargo, remarcó que "desde hace seis meses, estamos recibiendo la medicación de un modo irregular y las entregas son más chicas. Ha habido que darle a algunos pacientes la medicación de modo fraccionado y eso no es lo ideal porque hace más difícil el tratamiento". Además, mencionó que "por una demora en la licitación, desde la Dirección nacional se llamó a cambiar el tratamiento con darunavir y ritonavir por otro que tiene menos interacciones pero es igual de bueno". Por último, Lavarello indicó: "Queremos llevar tranquilidad a todos los que viven con VIH porque además, en caso de que haya un faltante, está el compromiso de la ministra de Salud, Andrea Uboldi, y el Secretario de Salud, Leonardo Caruana, para realizar compras".