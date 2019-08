El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió en forma categórica 46-13 ante Sudáfrica, en un partido válido por la tercera y última fecha del Rugby Championship, certamen que fue ganado en forma invicta por los Springboks. En el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto visitante entregó una verdadera lección de juego y demolió a un combinado nacional, que apenas pudo sostener algo del ritmo en la primera parte, que fue favorable a los sudafricanos por 24-13.



Con esta derrota, Los Pumas finalizaron en el último lugar de las posiciones y sumaron su novena derrota consecutiva. A primera hora de la jornada, el seleccionado de Australia venció 47-26 a Nueva Zelanda, en un encuentro disputado en Perth, en el cierre del certamen. Sudáfrica finalizó primero en la tabla de posiciones con 12 puntos, seguido por Australia con ocho, Nueva Zelanda seis y cerró Argentina con dos.



Los tantos de Argentina fueron conseguidos con un try de Santiago Cordero, más dos penales y una conversión del apertura tucumano Nicolás Sánchez. Sudáfrica, en tanto, sumó con los tries conseguidos por Handré Pollard (dos), Bongi Mbonambi, Mkazole Mapimpi y Cheslin Kolbe. El citado Pollard resultó la figura de la cancha, con cinco penales y tres conversiones aportadas.



El comienzo fue prometedor para Los Pumas que, al minuto de juego, lograron su único try a través de Cordero, en una veloz corrida. Sin embargo, Sudáfrica hilvanó un claro triunfo basado en la excelente labor de sus forwards en el scrum, y un juego defensivo envolvente que no le permitió a los argentinos poder quebrar el ingoal. En la segunda parte, Sudáfrica logró un claro dominio aprovechando los continuos errores y el cansancio de los argentinos.