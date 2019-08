Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado advirtieron y denunciaron la ausencia de la leyenda que acredita la desaparición forzada de sus seres queridos en el padrón disponible en la web para las elecciones de mañana. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) recordó que por una ley de 2009 el Registro Nacional de Electores debe incluir esa condición tanto en los registros informatizados como impresos y manifestó su especial preocupación “en tiempos de negacionismo explícito por parte del gobierno nacional”. HIJOS Provincia de Buenos Aires encuadró la novedad en el marco de “una gestión negligente e insensible” y adelantó que hijos e hijas de desaparecidos se presentarán en cada mesa donde estén registrados sus padres y/o madres “para que se escriba al lado de sus nombres la verdad histórica”. Desde la Cámara Nacional Electoral, ante la consulta de Página/12, verificaron la ausencia de la leyenda en uno de los casos que circulan por las redes sociales, se comprometieron a verificar el motivo y certificaron que --al menos en el caso puntual-- el padrón impreso incluía la leyenda correspondiente.

Guillermo Villanueva se quedó sin palabras al verificar que el registro de su padre Santiago Bernardo Villanueva no incluía la leyenda de “elector ausente por desaparición forzada” que sí figuraba en elecciones anteriores. “Lo primero que me vino a la cabeza es que quieren volver a hacer desaparecer a una persona, volver al negacionismo de los años más oscuros del país. Ya no encuentro palabras para describir el retroceso que está generando esta gente”, reflexionó ante Página/12. “Siempre lo difundía en mi Facebook como un logro, el Estado reconociendo la desaparición forzada de mi padre, por eso no le encuentro explicación a este retroceso, es sorprendente”, reflexiona.

“El Estado administrado por una gestión negligente e insensible incluye en los padrones a las y los 30.000 desaparecidos sin consignar la razón por la que no se van a presentar a votar”, expresó su repudio la agrupación de HIJOS bonaerense, que integra Villanueva. “Nos presentaremos a cada mesa para que se escriba al lado de sus nombres la verdad histórica. La democracia se construye con Memoria, Verdad y Justicia”, destacó.

La APDH, bajo el título “Grave irregularidad en los padrones virtuales”, expresó su “preocupación y alerta” y recordó que la ley 26.571 publicada a fines de 2009 estableció la obligación de consignar la ausencia por desaparición forzada en los registros informatizados del Registro Nacional de Electores. Al verificar el incumplimiento, señaló que “en tiempos de negacionismo explícito por parte del gobierno nacional poniendo en duda la existencia de las y los 30000 detenidos desaparecidos y otras expresiones de similar tenor, nos preocupa la situación planteada”. “Exigimos a las autoridades gubernamentales la inmediata rectificación de lo denunciado, y la investigación sobre las personas responsables de estas irregularidades”, reclamó.

Desde la Cámara Nacional Electoral, advertidos de la irregularidad ante la consulta de Página/12, manifestaron tener “una política muy activa de reconocer los casos de ausencia por desaparición forzada” y citaron como ejemplo una acordada de 2013 para optimizar la rigurosidad de los registros, permitiendo incorporar casos no sólo a partir de información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos como hasta entonces. Desde el tribunal verificaron la ausencia de la leyenda en la web en el caso de Villanueva, se comprometieron a investigar de inmediato el motivo y aclararon que sí figuraba correctamente en el padrón impreso.

A última hora de anoche, la Cámara comunicó que ya habían corregido el error en el caso de Villanueva.