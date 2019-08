El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández, contó que habló esta mañana con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, señaló que esperan la votación "tranquilos y contentos".

"Hablamos de las cosas que pueden hablar dos amigos en esta circunstancia, en este emprendimiento común. Estamos Estamos todos tranquilos y contentos", dijo Fernández, y expresó que espera que "los argentinos voten" para que "la democracia mejore".

No obstante, lamentó que la expresidenta no pueda estar a su lado al tener que votar en Río Gallegos y no haber hoy vuelos desde allí a Buenos Aires.

Alberto Fernández volvió a hablar de la inquietud que en la oposición genera el cambio al sistema de conteo de votos que impulsó el Gobiermo. "Por eso nosotros creamos nuestro propio centro de cómputos. Nos genera muchas dudas el modo en que se contrató esta empresa y sus antecededentes”, dijo acerca de la incorporación de la cuestionada firma Smartmatic.

El precandidato a presidente del Frente de Todos dijo también que su fuerza busca "que no se violente la voluntad popular" y consideró que el jefe de Gabinete, Marcos Peña -que había hecho declaraciones más temprano- "está hablando porque está nervioso".