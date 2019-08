Tras reconocer su derrota en el bunker de Juntos por el Cambio, el presidente Mauricio Macri reunió a su gabinete de emergencia y hasta altas horas de la noche. Nadie quiso dar precisiones sobre las cuestiones que se evaluaron en esa reunión nocturna. De hecho, algunos voceros negaron su existencia, pero otras fuentes del espacio la confirmaron. En ese encuentro tardío, se comenzó a delinear un grupo que se ocupará de hacer un seguimiento a las variables económicas a partir del lunes, en especial, la cotización del dólar para intentar evitar que se dispare. También circularon rumores sobre cambios en el gabinete, que en la conferencia de prensa que dio Macri no confirmó ni desmintió. Las miradas nuevamente se posan sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien desde distintos sectores de la alianza señalan como el responsable de la estrategia que los llevó a la derrota. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en cambio, no participó de ese encuentro. Se fue a cenar con algunos integrantes de la mesa chica del PRO que no formaron parte de la reunión de gabinete.