"Fue una clara derrota del macrismo, un importante sector del pueblo trabajador utilizó el voto Fernández-Fernández para castigarlo. En ese marco, el FIT-U está haciendo una elección importante superando la PASO de 2015 con unos 800 mil votos, a pesar de la enorme maniobra de hiperpolarización de los partidos del régimen". Nicolás del Caño, candidato a presidente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, abrió y cerró la conferencia de prensa en el bunker que ocuparon militantes y dirigentes del Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Izquierda Socialista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y Poder Popular, entre otras agrupaciones que integran la alianza de izquierda. A nivel nacional, el FIT-U obtenía el 2,88 por ciento de los votos.



"Nuestros fiscales nos dicen que en CABA con Myriam Bregman, el resultado nos coloca en posición de ingresar al Congreso desde la Ciudad, y en la estratégica provincia de Buenos Aires, en la lista que encabeza Néstor Pitrola, con la posibilidad de que entre más de un diputado", dijo. Y agregó: "En Mendoza, Jujuy y Córdoba con Alejandro Vilca, Liliana Olivero y Lautaro Jiménez, y en Neuquén con Raúl Godoy, con una campaña a pulmón de esta fuerza de laburantes y de la juventud y de muchas de las mujeres protagonistas de la marea verde, que para nosotros es una prioridad".

Para Del Caño, esta elección "nos coloca con una firme presencia para lo que se viene, van a descargar la crisis sobre la clase trabajadora, por eso necesitamos más bancas, incluso en la Legislatura porteña". El candidato a presidente del FIT-U destacó que minutos antes habían denunciado "el escándalo del escrutinio provisorio, nuestros fiscales no pudieron acceder a la carga, incluso se cortó la luz, y Mauricio Macri se rio de todo el pueblo diciéndonos que nos teníamos que ir a dormir". El diputado que nació en Córdoba y forjó su carrera política en Mendoza envió un "abrazo a los compañeros, esto recién empieza --les dijo-- vamos a una gran campaña para en octubre tener más diputados y diputados de izquierda en el Congreso".



Consultados sobre la forma de mantener estos votos en la elección general, el candidato a diputado Juan Carlos Giordano apeló a una tendencia que creen podrán repetir. "En elecciones anteriores, entre las PASO y las generales el FIT creció entre un 20 y un 25 por ciento. Por eso vamos a mantener las banderas bien altas, por el aborto legal, contra la burocracia sindical, por una salida de fondo".

La candidata a vicepresidenta Romina del Pla saludó a los fiscales "por la batalla titánica que empezó en Tierra del Fuego y Santa Cruz con la nevada y siguió en cada rincón del país para defender cada voto del FIT-U". La postulante y dirigente del Suteba La Matanza recordó que desde el Frente "alertamos sobre la hiperpolarización y sobre el enorme problema que implica dar un voto de confianza al peronismo que fue partícipe necesario del ajuste de Macri". Para Del Pla, "cuando el Presidente nos dice que vayamos a dormir, que él va a hacer su trabajo, está diciendo que será parte de una transición ordenada con mayor ajuste que reclama el capital internacional. La contención social de la burocracia sindical y del peronismo será parte de esa trancisión y le daremos batalla, seremos voceros de los trabajadores organizados, hemos confirmado el cuarto lugar del Frente de Izquierda a nivel nacional, por encima de lo antinatural de Espert y Centurión".

En tanto, Giordano opinó que el resultado de las PASO marca "el derrumbe de un gobierno hambreador, compartimos esa alegría, pero nuestro FIT-U tuvo la valentía de decir que Alberto Fernández ya dijo que va a mantener el sometimiento al FMI, por eso la salida en octubre sigue siendo el voto útil a la izquierda que hizo una gran elección en medio del ninguneo de la polarización con 800 mil votos a nivel nacional".



Las agrupaciones de izquierda que no integran el FIT-U tuvieron distinta suerte. El Nuevo MAS, con Manuela Castañeira y Eduardo Mulhall como candidatos a presidente y vice, no logró alcanzar el 1,5 por ciento necesario para postularse en las elecciones generales. "En estas elecciones hubo un enorme voto castigo contra Macri luego de 4 años de gestión de ajuste sin fin. Dicho voto castigo es progresivo pero alertamos que un eventual gobierno de Fernández no satisfará las expectativas de los millones de trabajadores que lo han votado", expresó Castañeira.

En cambio, Autodeterminación y Libertad (AyL), con Luis Zamora como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, conseguía al cierre de esta nota 31.123 votos, el 1,65 por ciento, por lo que superaba el piso mínimo establecido por las primarias.