Mientras investigan si el magnate acusado de múltiples abusos sexuales a menores Jeffrey Epstein se suicidó este fin de semana en su celda donde esperaba ser juzgado, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, advirtió hoy sobre las "graves irregularidades" que registraron en esa misma cárcel de Nueva York.



"Esclareceremos lo que sucedió y habrá consecuencias para los responsables. Cualquier co-conspirador no debe estar tranquilo", aseguró Barr a una conferencia de policías en Nueva Orleans.



En paralelo, desde Nueva York, la médica forense del gobierno de la ciudad, Barbara Sampson, informó que ayer realizaron la autopista para determinar si, como sospechan las autoridades, Epstein se suicidó.



La profesional explicó que aún no tienen toda la información necesaria para tomar una decisión y agregó que el abogado de la familia de Epstein hizo participar a su propio especialista, un experto que trabajó en varios casos famosos, como el juicio de asesinato contra O.J. Simpson en 1994.



Pese a la muerte del magnate, Barr aclaró que las víctimas de los abusos sexuales de Epstein "merecen justicia" y prometió que "la tendrán", según la cadena de televisión CNBC, citada por la agencia de noticias EFE.



Barr centró hoy la atención en las condiciones del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, una prisión que fue calificada por el diario LA Times como "la Guantánamo de Nueva York" y denunciada por sus unidades segregadas por The New York Times.



"Su muerte abre serias preguntas que deben recibir respuesta. Junto a la investigación del FBI, he dado instrucciones al Inspector General para que abra su propia investigación sobre el suceso", anunció el fiscal general, tras declararse "horrorizado" de que un detenido haya podido suicidarse bajo la custodia del Estado.



Epstein, de 66 años, fue hallado "inconsciente" en torno a las 06.30 de la mañana del sábado pasado en su celda de la Unidad de Alojamiento Especial del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.



Según la Oficina Federal de Prisiones, "recibió ayuda de emergencia y fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir tratamiento, donde se le declaró difunto".



A partir de ahora, el FBI y el Departamento de Justicia deben determinar por qué Epstein no tenía una vigilancia 24 horas contra suicidios, dado que el mes pasado ya lo habían encontrado inconsciente en su celda compartida, con marcas en el cuello, en un aparente intento de suicidio.