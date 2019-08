El efecto en la sala es inmediato. Cuando Manuel de Olasola, el director músical, da la orden con su mirada para que la cantante lírica retome la interpretación, para que le encienda su voz a “Sposa son disprezzata” de Antonio Vivaldi, todxs ingresamos al mundo de la ópera, conocido o imaginado.

“Neobarrosas”, del colectivo Ópera Periférica revisita el neobarroso rioplatense en formato de batallas urbanas de lipsync. 14 artistas drags fueron seleccionadxs después de tres audiciones y competirán el 24 de agosto en la semifinal del proyecto con cantantes y orquesta en vivo.

OPERACION DRAG





Tanto Pablo Foladori como Gerardo Cardozo, directores de casting, conciben a la ópera como un objeto artístico multidisciplinario, y además, reivindican sus capacidades de transformación social, la asumen en diálogo con los territorios, con las comunidades, con sus problemáticas contemporáneas. Por eso, desde 2015, en todas las acciones de Ópera Periférica se procuró sacar a la ópera de su lenguaje más tradicional para volverlo objeto más vivo. Lo definen así: “Lo lírico representa un poco el estado de las cosas que no se piensan, o que viene heredado sin tanto cuestionamiento. La lírica representa un poco nuestro conejillo para poder repensar, reconstruir, ver cómo esos mundos pueden nutrirse. No es solo que la artista drag se acerca a un universo que le es ajeno, sino que la lírica se pueda nutrir de procedimientos más actuales. Aunque pareciera que no debiera, que no debiera tocar el barro.”

La mezcla es de por sí interesante: arias clásicas del barroco europeo, intepretadas via contienda de lipsiync pero ya no sobre una piesta sino sobre un cantante que está también en el escenario. “Nosotros como directores latinoamericanos tenemos una posición crítica y política sobre esos materiales. Pensamos a la ópera desde una mirada de artistas latinoamericanos que están haciendo algo por esa tradición. Estamos repensando toda una tradición europea de arias barrocas, pero desde nuestro lugar, como latinoamericanos, desde el Río de la Plata. De hecho este proyecto en particular formula su argumento artístico en el neobarroso rioplatense, un movimiento literario propio del Río de la Plata: Néstor Perlongher, Osvaldo Lamborghini, Roberto Echavarren. Hoy en día, remata la idea Pablo Foladori, el neobarroso sería drag. “Cuando leo a esa constelación de escritores, veo que hoy en día son textos protodrags. Por ahí no usaban la expresión drag, o no lo tengo rastreado. Pero un germen drag ahí.” Cuando Foladori detalla la línea conceptual alude a dos imágenes metáfóricas: la primera; entre la perla y el barro, y la otra entre el oro y el lodo. “Pareciera que el arte propio de la ciudad o el de los jóvenes no pudieran ser de elite. Está bueno que gente de la ópera más tradicional también pueda ver cómo se deconstruyen todas esas arias, en este nuevo formato que lxs mismos artistas drags están proponiendo. Cada artista drag trae un universo propio, y nos sorprendió muchísimo las lecturas que hacían de las arias”.

GUERRA BARROSA ROSA ROSA

La sala de va cambiando de color mientras trabajan en posibilidades escénicas. Cada unx que llega aprovecha al saludo para referir al nombre de la drag que interpreta. “Látex rosa”, "Nube", "Allerggya”... Lxs semifinalistas eligieron tanto su aria como su intérprete de u menú porvisto por los organizadores. El proyecto alcanza un doble mérito: permite escenificar cuestiones que en un circuito más esperable de ópera no aparecerían, y al mismo tiempo, le permite a la artista drag investigar en otra zona. Al tratarse de arias barrocas, se da un imaginario distinto para construir una historia, el campo de exploración, de creación, se abre.

En la primera pasada durante el ensayo de “Piangerò la sorte mia”, una aria de George Handel, suceden movimientos en simultáneo. La drag se deshace de sus tacones negros, tira lento desde la punta haciendo un milímetro de fuerza, mientras tararea la letra para adentro, como repasando la fórmula, como dibujando el soneto con sus labios. Al lado, dos de lxs participantes se miran, contienen un gesto de afecto y pestañean al mirarse como señal de aprobación a la constelación musical del momento.

“Nube”, una de las semifinalistas, puntualiza: “Para mí lo más interesante de este proyecto es sacar a les drags y lxs performers del antro, como si fuera el único lugar que tenemos. Buscar otras cosas. Capaz la ópera no es algo que usemos recurrentemente, pero es una herramienta y es una búsqueda. Lo interesante es poder correrse del lugar del antro y encontrar a otros lugares. Este igual es uno. Y no hay demasiados”.



Hay acá también un sentido de disputa para las artistas drags, “es como apropiar un género que se considera como más elitista, del que unx supuestamente no tendría conocimiento porque no es un repertorio que use. Pero de repente lo utilizamos, lo revisitamos y lo habitamos desde estos lugares particulares que cada drag tiene”, comenta “Allerggya”, también semifinalista del certamen.

Cuando la escena drag se va haciendo cada vez más amplia y visible, las mismas drags van tejiendo sus propias interpretaciones del fenómeno; para “Rita, la salvaje”, otra de las semifinalistas, es como una moda que se impuso; “Yo empecé hace 14 años a ser drag, y ni sabía que lo era. A algunas las ves nacer y morir en la misma noche. Lo que eso hace es que a lxs que laburamos de esto se nos reduce el mercado porque el dueño de un boliche no te paga, sino que llama a cuatro y lo salda con entradas para ellas y sus amigxs.” Para “Mabel” es más urgente la generación de circuitos, “por un lado está la visibilidad, lo mainstream, de que aparezca una drag en Show Match. Y otra cosa es que entre nosotras generemos y gestionemos esos espacios para que circulemos. Las que están apareciendo en Show Match no hacen tanto como sí lo hacen las que organizan un espacio.” El filo y la trampa de la diversidad burguesa y de la mediatización emerge inmediatamente, “para un sector en los medios es importante mostrar ‘somos diversos’. Y ahí siempre una va a ir. Es careta”, advierte “Nube”.





La semifinal con público de Neobarrosas es el sábado 24 de agosto, 21 horas en Honduras 5952, Palermo, CABA.