El gobernador electo Omar Perotti aseguró que con el contundente triunfo de Alberto Fernández "crecen las expectativas de poder desarrollar un verdadero federalismo que no pasa por un punto más o menos de coparticipación, sino por la convicción de descentralizar las decisiones". Perotti sabe que el peronismo santafesino fue una verdadera referencia nacional y que los resultados aquí colaboraron decididamente con el triunfo nacional. "Veníamos viendo que el cambio que se estaba dando en Santa Fe iba a tener repercusiones más grande y es un gran alegría", dijo en declaraciones a La Ocho. Para Perotti quizás "los mercados hubieran preferido otro resultado, pero hay un mandato contundente de la gente que votó para que se desarrolle otra Argentina".

Perotti aseguró tener "muchas expectativas con este triunfo de Fernández porque desde un principio construimos desde la confianza. Esto nos pone en camino de cumplir con el deseo común de construir en serio una Argentina más federal. Y esto Santa Fe lo necesita y mucho porque es una de las provincias que genera riqueza y que hemos visto muchas veces que lo que se va no vuelve, poder estructurar un país que nos permita salir de este momento difícil va a requerir de un esfuerzo de aquellas provincias, de aquellas economías que tengan capacidad de generar

divisas a través de las exportaciones, de ganar mercados externos.

Santa Fe es una de ellas y corresponde que es relación sea positiva,

que a las provincias les vaya bien va a garantizar que a la Argentina

le vaya bien. Y esto no es una cuestión de un punto más o un punto

menos de coparticipación, es la posibilidad real de que esta Argentina federal permita la expansión y el desarrollo de su potencial productivo".

-Fernández fue tajante cuando dijo "será un presidente gobernando con

24 gobernadores".

-Es verdad, porque además nos han hecho creer que los momentos más

difíciles lo bueno es concentrar las decisiones. Y cada vez que en la

economía argentina se han concentrado las decisiones porque hay que

cumplir tal meta o porque hay que llegar a cubrir tal pago, todas esas

instancias de concentración fueron en detrimento del potencial de las

provincias. Hay situaciones de emergencia que lo ameritan, pero la

continuidad de las políticas de concentración han sido muy dañinas

para el interior. Y en lo particular lo hemos podido comprobar en este

último tiempo donde la estructura productiva se refugió y por eso los

resultados están muy claros: todas aquellas regiones en las que el

mercado interno movilizó a sus estructuras productivas y a las pymes,

fueron muy contundentes en su expresión electoral. Y habla a las

claras de una situación que se quiere revertir. Los gobernadores

queremos tratar de distribuir mejor los recursos. Y cuando se ve que tanto

dinero se va al sector especulativo queda claro que con un poco de

esos recursos la industria y el comercio andarían mejor. Esa fue la clave de esta elección.

-¿Qué le parece que el peronismo debe consolidar hacia octubre?

-De aquí a octubre hay que consolidar la idea de la puesta en marcha

de este modelo para trabajar, para producir que es lo que la gente

está pidiendo y que fundamentalmente es el que Santa Fe expresa. Hay que hacer un gran esfuerzo por unir, porque en la división van a ganar los de siempre: los que especulan con el mercado.

-Hubo una reacción de los mercados, ¿cómo se sortea esa coyuntura?

-Cualquier análisis previo a las elecciones hablaba de un dólar

retrasado en su cotización. Y también de la imposibilidad de cumplir

con los plazos acordados con el FMI. Por lo cual por sorpresa, a los mercados no los tomó el resultado electoral. Lo que creo es que algunos habrán esperado otra performance electoral del gobierno, pero que la capacidad económica de la Argentina estaba muy limitada, lo sabían todos los sectores. No es el resultado lo que hizo cambiar de idea a los mercados, en todo caso se adelantó la expresión de aquellos que ya planteaban que iba a haber un dólar de 60 pesos a fin de año. Pero hay una gran diferencia en estos dos modelos expresados: recorriendo la provincia la gente te habla de cuánto está la tonelada de hierro, o de chapa, cuánto rinde se espera del maíz o de la soja; y la dificultad de la tasa de interés no es por cuánto me va a dar, sino por cuánto me cuesta para producir.