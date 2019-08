José Luis "Tata" Brown escribió gran parte de las mejores etapas de la Selección Argentina y, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, no faltaron los mensajes de apoyo a su familia y de elogios al histórico ex defensor de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Racing Club y Deportivo Español, entre otros.

Uno de los primeros en dejar por escrito sus emociones fue Diego Armando Maradona, compañero de Brown durante la Copa del Mundo que ganó Argentina en México 1986. "Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un Mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz", compartió el 10 en la red social Instagram.

Quien también recordó al Tata fue su ex compañero Nery Pumpido. "Me quedo con ese abrazo Tata para toda mi vida te vamos a extrañar caballo te quiero", tuiteó el ex arquero, haciendo referencia a la histórica imagen que protagonizaron ambos durante el triunfo sobre Inglaterra por 2-1 en 1986.

Además, Gabriel Batistuta, Juan Pablo Sorín, Ubaldo Fillol, Héctor Zelada y Lionel Messi -entre otros- les dedicaron unas palabras al autor del gol que le valió un título del mundo a la Argentina (3-2 ante Alemania en 1986). El histórico número nueve de la Selección le agradeció por su "lucha dentro y fuera de la cancha"; mientras que el actual goleador albiceleste le envió sus "condolencias" y "un abrazo a los familiares, amigos y personas cercanas" al Tata, a quien consideró como un "referente querido de nuestro fútbol".

