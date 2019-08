La Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) cuestionó este martes a los medios de comunicación nacionales por una "criminalización del acto médico" y advirtió que este "acoso permanente ha de llevar a la parálisis paradigmática de cualquier iniciativa del sector". "A corto plazo los médicos se verán obligados cada vez con mayor frecuencia a no enfrentar situaciones complejas, con las graves consecuencias para la sociedad y lo que ello representa", señaló la COMRA en un comunicado de prensa.



La entidad señaló que "los recientes acontecimientos difundidos por la prensa a nivel nacional ponen a la comunidad médica en estado de conmoción e incertidumbre, pero de seguir el camino actual de la industria del juicio, con el tiempo advertimos que se volverá contra la sociedad misma". "Observamos con preocupación --continúa-- que resulta más cómodo cargar las culpas al médico ante un resultado adverso, que admitir la existencia de la enfermedad o la muerte. En general, todos estamos mal preparados para aceptar dicha circunstancia".



La COMRA sostiene que el profesional "debe prestar servicios en lugares que no son adecuados, con deficiencias de seguridad para el paciente y para el mismo personal de salud, con faltantes de insumos y situaciones de violencia y agresiones que hacen indigno su trabajo".



También criticó lo que considera la "desmesurada difusión" por los medios de los progresos de la ciencia médica lo que, en la visión de la COMRA, "ha ocasionado que el público la imagine casi infalible, no permitiéndose aceptar la realidad de que no es una ciencia exacta". La entidad sostiene que "en la profesión médica, la obligación es fundamentalmente de 'medios' y no de 'resultados'" y que "de acuerdo con la jurisprudencia, no se promete un resultado sino el empleo del mejor medio para obtenerlo".