"Tenemos que jugar al fútbol y no preocuparnos por las estadísticas, pero la realidad es que estamos pensando en sacar puntos, porque lo necesitamos para no vernos en la parte de abajo", analizó ayer Jeremías Ledesma, capitán de Central. "Soy consciente de que tengo un lugar importante en el equipo y eso se lo agradezco a mis compañeros. Uno tiene que ser agradecido y si hoy estoy acá es por ellos también", aceptó Ledesma, devenido en el jugador más influyente del plantel en el último año. "No pienso en mi futuro, pienso en donde estoy y hoy es Central. Estoy dispuesto a rendir al cien por ciento como profesional", aseveró el uno auriazul. Por último, sobre el encuentro del sábado, Ledesma expresó: "San Lorenzo es un equipo grande y de local va a tener que salir a buscar el partido, puede ser que sea un desafío mayor a los partidos anteriores. Es lindo verse ahí arriba pero van dos fechas y la realidad es que tenemos que seguir sumando puntos. Se mejoró mucho y tuve pocas intervenciones, creo que me patearon una sola vez en estos dos encuentros".