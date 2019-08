El anuncio de las medidas económicas del Gobierno para enfrentar la crisis no despertó el entusiasmo de la oposición. Ni bien terminó el video del presidente, Mauricio Macri, las críticas ya estaban publicadas en Twitter. "No se podía esperar un anuncio de cambio de modelo económico, no íbamos a escuchar medidas de fondo", disparó esta mañana el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Facundo Moyano. Aunque sí reconoció que fue un discurso mejor que el del lunes, cuando culpó a los votantes de la oposición del aumento del dólar : "Esta claro que las medidas son insignificantes para los trabajadores, pero es Macri, es `CAMBIEMOS´, es mejor esto que lo del lunes."

Por su parte, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Itai Hagman le dio la "bienvenida a las medidas de emergencia que mejoren ingresos de las personas". Igualmente, no dejó pasar la oportunidad para remarcar que lo anunciado no alcanzaría para la situación de emergencia: "Las medidas anunciadas no compensan el daño hecho y son todas por un plazo máximo de 3 meses. El costo fiscal total de la transferencia es 0,2% del PBI, muy poco para la situación actual", remarcó el economista.

En otro tuit del mismo hilo, Hagman remarcó que "la variable clave sigue siendo el valor del dólar y el traslado a precios. Si no se actúa sobre eso el deterioro en los ingresos es inevitable", y señaló: "El discurso del presidente, mientras anuncia estas medidas, sigue siendo de campaña. Su prioridad hoy debería ser gobernar esta crisis, no pelear el voto. Eso vendrá en octubre".

Desde el Frente de Izquierda también se sumaron a la críticas. La candidata a vice de Nicolás Del Caño, Romina Del Plá, reconoció que los dos mil pesos que el Gobierno propone para salvar la economía de los asalariados en estos meses "no existen". "Los trabajadores deben ganar las calles por este programa: contra la inflación creciente, recomposición salarial de emergencia, salario mínimo de $30000, ajuste mensual por inflación y eliminación del cobro de Ganancias sobre salarios", propuso la candidata.

Además, no le dejó pasar al Presidente la situación de los jubilados, que el mandatario omitió esta mañana, y remarcó sus propuestas: "Ante la desvalorización de las jubilaciones, imponer un aumento inmediato a $30000 como lo establece la Defensoría de la Tercera Edad y la defensa del 82% móvil".