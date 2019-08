Veinte femicidios por año son ejecutados, aproximadamente, por integrantes de las fuerzas de seguridad cuya arma es provista directamente por el Estado. El gatillo fácil femicida es un problema dimensionado por los conteos del Observatorio de Femicidos de La Casa del Encuentro. Y para evitarlo no se puede, justamente, llamar a la policía, sino desarmar a los asesinos con fuego adentro. Y no amigo precisamente. En este sentido, la senadora nacional por Entre Ríos, Singrid Kunath, propone que se apruebe una ley para quitar el arma reglamentaria a los agentes de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas o policiales (nacionales, provinciales o locales) que hayan sido denunciados por violencia de género.

La iniciativa ya fue presentada, pero se cayó porque ni senadores, ni diputados se prestaron a debatirla. Kunath subrayó: “La quita del arma reglamentaria establecida por ley para aquellos agentes de alguna fuerza de seguridad, de fuerzas armadas o policiales, que hayan sido denunciados por violencia de género contra las mujeres o familiar. En tal sentido el proyecto además estipula que se ponga en conocimiento del hecho al órgano competente según corresponda, debiendo la autoridad judicial en estos casos disponer la suspensión temporaria de la autorización para la tenencia, portación y transporte de armas de fuego y municiones”.

“Cuando el agresor o la víctima se desempeñan en una fuerza es ésta la responsable de asegurar que el arma de propiedad estatal no sea un ingrediente más del contexto conflictivo. Estas medidas no pueden depender de la existencia de una medida judicial que indique expresamente la necesidad de restringir la portación del arma de fuego; debiera bastar con la existencia de cualquier medida de protección, porque el objetivo no es la sanción sino la reducción de riesgos”, le dijo la abogada Natalia Federman a Las/12 en la nota “Gatillo veloz”.