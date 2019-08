"Consideramos que un salario en 12.500 pesos es muy bajo y tiene que, por lo menos, satisfacer la canasta básica que, según los últimos guarismos está en el orden de los 31 mil pesos, así que posiblemente refrendemos en conjunto esa posición", anticipó el líder cegetista Andrés Rodríguez. La CGT se reunirá la semana próxima con los demás integrantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil al que convocó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. "La CGT no evalúa una medida de fuerza ni mucho menos", dijo a su vez y apuntó a la "situación delicada" por la que está pasando el país.



"Discutiremos con argumentos lógicos para argumentar y veremos si podemos arribar a un acuerdo, sino laudará el ministerio", aseguró el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación acerca de la posición que llevará la conducción de la central obrera a la reunión que se concretará el jueves de la semana que viene a las 15. La convocatoria fue formalizada por el gobierno nacional a través del Boletín Oficial y responde a parte de las medidas anunciadas que se vio obligado a hacer el presidente Mauricio Macri después de la derrota por quince puntos ante el Frente de Todos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

La dura derrota del oficialismo en las urnas obligó al macrismo a anunciar medidas para paliar la crisis económica. El anuncio del aumento del salario mínimo y la convocatoria al Consejo del Salario forma parte de un paquete de medidas que incluyeron sumas extras para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, para los trabajadores en relación de dependencia y para los trabajadores del Estado y las Fuerzas Armadas.

"Están dentro del campo electoralista", fue la opinión Rodríguez sobre las medidas presidenciales en materia económica y agregó que "pueden traer un poquito de alivio", pero consideró que no sabe "si van a alcanzar". "La CGT no evalúa una medida de fuerza ni mucho menos", aseguró y apuntó que "la situación es delicada y hay que ser prudentes defendiendo lo máximo posible que no se pierda más poder adquisitivo". En cuanto a la situación de los trabajadores del Estado, para quienes se anunció una suma fija de cinco mil pesos, Rodríguez señaló que "es una bocanada de oxígeno que no viene mal" pero advirtió sobre la necesidad de que "la estructura del salario no pierda poder adquisitivo".

Por su parte el secretario general del gremio de los mecánicos, Ricardo Pignanelli, aseguró que el paquete de medidas "es un parche. Lo que tenemos que evitar de una vez y para siempre son los parches. Si no hacemos una política a largo plazo vamos a ir desintegrándonos como país."