Umbro, la marca deportiva especializada en fútbol perteneciente a Dass Argentina, presenta la nueva camiseta alternativa Newell´s. La camiseta alternativa está confeccionada en un tejido Jacquard, y su diseño consta de finas líneas verticales que logran un efecto brillante, combinado con un tejido liso con lycra en las mangas. El frente es totalmente de color rojo, mientras que la espalda es íntegramente de color negro. Del lado izquierdo del pecho lleva su clásico escudo festoneado con sus 7 estrellas plateadas. Del lado derecho se encuentra el logo de Umbro bordado. En el medio del pecho, lleva un transfer conmemorativo al campeonato ganado en 1974. Se estrenará mañana en el partido frente a Unión. Vale 2875 pesos.

"Está claro que a mí no me gusta ir banco, estoy en un mal momento porque no juego". Néstor Ortigoza, volante de Central.

Los once de Pizzi

Juan Antonio Pizzi se decidió ayer por el ingreso de Víctor Salazar (foto) en la defensa de San Lorenzo para reemplazar al lesionado Gino Peruzzi, al tiempo que Héctor Fértoli reemplazará a Pablo Barrios para recibir mañana a Central. El once será con Navarro; Salazar, Coloccini, Senesi, Bruno Pittón; Poblete, Menossi; Óscar Romero, Belluschi, Fértoli; Bareiro.