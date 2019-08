El Centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario inició un plan de acción por la situación de unos 300 estudiantes que hacen prácticas y pasantías en el Poder Judicial, en "situación precaria". Reclaman ser recibidos en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, cuya "respuesta fue eliminar nuevos ingresos".

Macarena Dalaison, secretaria general del Centro, señaló que están distribuidos entre el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa y juzgados. La dirigente estudiantil habló de "dos figuras precarizantes: el alumno asignado con una pasantía de un año y medio trabaja 20 horas semanales y percibe una asignación estímulo de 5 mil pesos. El practicante cumple su trabajo durante 15 horas semanales y no percibe remuneración, pero suma puntos para el concurso". En ambos casos, "los estudiantes no tienen derecho a una obra social, no son protegidos por las ART, ni gozan de licencias por enfermedad, examen, maternidad. Además, si te enfermas, encima de no darte la asistencia médica mínima, te descuentan alrededor de 200 pesos por día", señaló Dalaison.

Al mismo tiempo, planteó que "hay practicantes ad honorem que trabajan a la par de un empleado de planta. Algunos cumplen el mismo horario". Y aseguró: "Lo que exigimos son derechos básicos: en un juzgado laboral se resuelven litigios de trabajo no registrado, accidentes y otros derechos, pero lo hacen pasantes que se rigen de un sistema que los precariza".

Ante las quejas, la Corte "eliminó el ingreso de nuevos pasantes y practicantes".