Luego de la ola de rumores que circuló hasta última hora de ayer ante posibles modificaciones en el Gabinete Nacional, el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, aseguró esta mañana que no tuvo ninguna propuesta. "No hay ningún elemento que indique por ahora un cambio en el gobierno. Son decisiones que le caben al presidente de la nación hacerlas y no hubo ningún tipo de diálogo en ese tema"", aseguró el senador nacional y compañero de fórmula de Mauricio Macri.

El senador trató de frenar las versiones que lo indicaban como reemplazante del actual jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Forma parte de seguramente de algunas situaciones que tiene que ver con el proceso electoral y la derrota electoral. No hay ningún tipo de cosa cierta. He estado con el presidente y en ningún momento me ofreció absolutamente nada y descarto totalmente esa versión", insistió ante la consulta del periodista de Radio Mitre, Marcelo Longobardi, sobre el origen de aquellos trascendidos.

Ya desde el domingo por la noche, luego de conocerse la abrumadora derrota del oficialismo, desde distintos sectores del macrismo habían comenzado a reclamar una renovación del equipo de ministros que acompañan a Macri. Junto con Peña, otro de los apuntados para salir del Poder Ejecutivo es el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Fuentes extraoficiales señalaban anoche que sería reemplazado por su par bonaerense, Hernán Lacunza o el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio.